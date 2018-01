Rosyjską Kamczatkę przeszył wstrząs

130 zniszczonych budynków, ranni uczniowie. Trzęsienie w Indonezji - 23-01-2018 Ziemia zatrzęsła się w Indonezji. Epicentrum znajdowało się na wyspie Jawa. Uszkodzeniu uległo 130 budynków, zawalił się dach jednej ze szkół. Ośmioro uczniów zostało rannych. czytaj dalej

Niepewny grunt

Trzęsienie ziemi miało miejsce w odległości 46 kilometrów na wschód od Wysp Komandorskich, położonych na rosyjskim Dalekim Wschodzie, na Morzu Beringa, a dokładnej od miejscowości Nikolskoje na Wyspie Beringa - poinformowała Służba Geofizyczna Rosyjskiej Akademii Nauk.

Hipocentrum było zlokalizowane na głębokości 10 kilometrów. Nie ma doniesień na temat ewentualnych zniszczeń.

Do archipelagu Wysp Komandorskich należą: Wyspa Beringa, Wyspa Miedziana i dwie niewielkie wysepki. Rejon Wysp Kurylskich i półwyspu Kamczatka to jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów świata. Znajdują się one w tzw. Pacyficznym pierścieniu ognia, czyli w strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, która otacza Ocean Spokojny. Na łuku wysp Kurylskich i Kamczatki od 1900 roku wystąpiły 133 duże trzęsienia ziemi i 12 bardzo silnych.

Dokładnie 30 stycznia 2016 roku w tym samym regionie wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7.

