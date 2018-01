Rosyjska wyspa pod zwałami śniegu

Intensywne opady śniegu oraz silny wiatr o prędkości dochodzącej do 108 kilometrów na godzinę nękały rosyjską wyspę Sachalin.

We wtorek i środę na Sachalinie, rosyjskiej wyspie położonej na Oceanie Spokojnym, intensywnie sypał śnieg. Wszystko za sprawą pierwszego w tym roku cyklonu.

W pewnym momencie z powodu zamieci śnieżnej na południu wyspy zupełnie zamarł ruch uliczny. Jak poinformowano, podczas cyklonu w ciągu jednej doby spadło 60 procent sumy opadów dla całego miesiąca.

Zakopane samochody

W środę rano czasu miejscowego mieszkańcy Jużnosachalińska, aby dostać się do swoich samochodów, musieli je dosłownie odkopywać ze śniegu. W niektóre miejsca szybciej można było dojść na piechotę. Pozostawione na poboczach pojazdy utrudniały służbom odśnieżanie. Zaangażowano do tego ponad 300 pojazdów, w większości kamazy. Do akcji włączyły się również prywatne firmy.

Największe wyzwanie stanowiło wyciągnięcie spod śniegu 50 samochodów i przetransportowanie ich do Jużnosachalińska.

Lotnisko wznowiło działalność

W czwartek lotnisko w Jużnosachalińsku wznowiło swoją działalność. Wcześniej, na skutek opadów, wstrzymane były loty krajowe oraz międzynarodowe.