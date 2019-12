Po ulewach osunęła się ziemia. Nie żyje co najmniej siedem osób - 28-12-2019 W Kolumbii osunęła się ziemia. Zginęło co najmniej siedem osób, a dwie zostały ranne. Trwają poszukiwania zaginionych. czytaj dalej

Anne Heusler jechała na rowerze po wzgórzach Adelajdy z grupą rowerzystów. Po drodze natknęła się na koalę. Zwierzę wspięło się na jej rower i łapczywie piło wodę, było bardzo spragnione.

- Biedactwo. Próbuje polizać moją rękawiczkę - mówiła Anne. - Ma ktoś więcej wody? Jest bardzo spragniony - dodała. Torbacz wypił wodę z siedmiu butelek, a następnie rowerzyści odprowadzili go do buszu.

Pożary zagrażają koalom

Australijczycy zmagają się z ponad 70 pożarami. Walkę z żywiołem utrudniają suche powietrze, wysoka temperatura i porywisty wiatr. Z ogniem walczy ponad 1500 strażaków. W piątek termometry w południowej części kraju pokazały ponad 40 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu może być jeszcze gorzej - meteorolodzy z australijskiej Narodowej Agencji Meteorologicznej (Bureau of Meteorology) prognozują, że w Sydney temperatura może wzrosnąć do 44 st. C, a w Melbourne do 43 st. C.

Pożary lasów zagrażają nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Część koali spłonęła w buszu, część została poważnie ranna. Wiele z nich ma nadpalone futra, poparzone nosy i wymaga opieki weterynaryjnej.

Tegoroczny sezon pożarów w Australii rozpoczął się wyjątkowo wcześnie i przynosi większe niż w poprzednich latach zniszczenia. Gwałtowność żywiołu i niezwykle wysoka temperatura przypisywane są zmianom klimatu.

Koala australijski (Phascolarctos cinereus) to gatunek torbacza z rodziny koalowatych. To roślinożerne, nadrzewne zwierzęta, które zamieszkują lasy eukaliptusowe we wschodnich stanach i na wybrzeżu. Dożywają zwykle do 20 lat. Swoje młode noszą w torbie i śpią do 18 godzin dziennie. W normalnych warunkach koala schodzi na ziemię tylko po to, aby przejść na kolejne drzewo.