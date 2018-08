Fragment bolidu wylądował na Dolnym Śląsku? "Są na nim ślady spalenizny i rdza" - 02-11-2015

- Prawdopodobnie znalazłem meteor - mówi Olek, uczeń 6-tej klasy. W sobotę, godzinę po tym jak na niebie rozbłysł pędzący bolid, w parku w Jaworze (woj. dolnośląskie) znalazł tajemniczy kamień. Geolog ocenia, że chłopiec może mieć rację. - Wszystko wskazuje na to, że to może być meteoryt - przyznaje naukowiec. Jednak badacze nieba są dużo bardziej sceptyczni co do tego, czy to część bolidu z roju Taurydów. Fragment skały będzie poddany specjalistycznym badaniom. czytaj dalej