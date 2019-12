Rozczarowanie madryckim szczytem klimatycznym. "Nie możemy się poddawać"

Greta Thunberg przeprasza za wypowiedź o światowych przywódcach - 15-12-2019 - Musimy dopilnować, aby [światowi przywódcy] zostali postawieni pod ścianą i żeby wykonywali swoją pracę - powiedziała Greta Thunberg podczas akcji "Piątki dla przyszłości" we Włoszech. Wyrażenie zostało źle przyjęte przez opinię publiczną. czytaj dalej

Tegoroczne rozmowy na szczycie klimatycznym COP25 w Madrycie koncentrowały się na wąskich kwestiach technicznych, takich jak funkcjonowanie globalnego systemu handlu emisjami. Na spotkaniu nie spodziewano się poważnego przełomu, ale obserwatorzy mieli nadzieję, że dostrzegą ducha współpracy i chęć kontynuowania realizacji celu porozumienia paryskiego.

Przyjęta w stolicy Francji w 2015 r. umowa zakłada powstrzymanie globalnego wzrostu średniej temperatury na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza i dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5 st. C. Taki scenariusz znacznie obniżyłby ryzyko i skutki zmiany klimatu. Wymaga to powstrzymania wzrostu, a następnie redukcji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie globalnym. Eksperci twierdzą, że aby osiągnąć ten cel, na świecie musi nastąpić zdecydowana redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Kolejne kroki

W niedzielę, po dwóch dodatkowych dniach, zakończył się szczyt w Madrycie. Wszystkie kraje obiecały, że przedstawią nowe zobowiązania dotyczące klimatu do czasu następnej dużej konferencji, która odbędzie się w Glasgow w przyszłym roku. Podziały dotyczące innych kwestii - w tym rynku emisji dwutlenku węgla - zostały odłożone do następnego spotkania.

Rozczarowanie madryckim szczytem wyraził sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, według którego "stracona została ważna okazja do tego, by poradzić sobie z kryzysem klimatycznym".

"Społeczność międzynarodowa straciła ważną okazję do wykazania się większymi ambicjami w zakresie łagodzenia skutków, dostosowania się i finansowania w obliczu kryzysu klimatycznego - oświadczył. "Nie możemy się poddawać" - dodał Guterres.

Podkreślił także "pilną potrzebę" przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Zapewnił o swojej determinacji do działania, aby w roku 2020 wszystkie kraje zobowiązały się do robienia tego, co według naukowców jest konieczne do osiągnięcia neutralności węglowej w 2050 r.