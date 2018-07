Potężna ilość wody w dwie godziny. Powodzie w Grecji - 28-06-2018

Na terenie kontynentalnej Grecji doszło we wtorek do załamania pogody. W niektórych regionach spadło 80 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni zaledwie w godzinę, co doprowadziło do powodzi. Woda zalewała domy. Po ulicach spływały rwące potoki, porywające samochody. czytaj dalej