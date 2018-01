Jedna osoba została porwana przez fale na wybrzeżu Depoy w Oregonie. Niestety, po przeprowadzonych przez straż przybrzeżną poszukiwaniach uznano mężczyznę za zmarłego. Mężczyzna miał 47 lat i był obywatelem Meksyku. Według reporterów Washington Post oraz straży przybrzeżnej, mężczyzna został zmieciony przez falę.

- Według raportu zsunął się ze skał, by z bliska przyjrzeć się falom - poinformował przedstawiciel Straży Przybrzeżnej Adam Johnson. - Runęła na niego fala i zmiotła do oceanu - dodał.

Wysokie fale odnotowano między innymi na Przylądku Disappointment oraz w Ocean Park (miejscowość spisowa - jednostka administracyjna stosowana przez amerykański urząd statystyczny).

Państwowa Służba Meteorologiczna odnotowała fale o wysokości dochodzącej do 10 metrów w pobliżu Aberdeen oraz u ujścia rzeki Columbia. Wydane przez NWS ostrzeżenie przed powodzią błyskawiczną zostało wydane w czwartek wskutek gwałtownego przyrostu wody oraz wysokiej fali na nisko położonych terenach.

Ostrzeżenie zostało wydane dla całego Waszyngtonu i obowiązywało aż do soboty rano.

Lokalne media podały, że konieczne było zamknięcie parku stanowego Cape Disappointment - wszystko ze względu na ogromne rozmiary fal.

Największy problem sprawiły władzom zbiorowiska ludzi, którzy to - niepomni zagrożenia - zdecydowali się uwiecznić spektakularny sztorm na zdjęciach. W pobliżu kurortu turystycznego Ocean Shores fala zwaliła kilka osób z nóg i naniosła całe dywany wodorostów i krabich skorup.

Według lokalnej telewizji Daily World woda przedarła się przez wały i podpłynęła aż pod pojedyncze domki przy Westhaven Drive. Gwałtowne fale odcięły również drogę ucieczki z punktu widokowego, przez co przez ponad godzinę turyści byli na niej uwięzieni.

Meteorolodzy NWS ostrzegają, że ta tendencja wietrznej, sztormowej pogody się utrzyma. W nocy z soboty na niedzielę na południowym wschodzie kraju wybrzeża od Whidbey po Wyspy Camano będą narażone na zaciekłą szarżę fal.

My favorite part of this time-lapse is the sea spray moving from right to left. Keep in mind, there was no precipitation falling. That is all sea spray. #ORwx #WAwx @NWSPortland pic.twitter.com/vZZzqwZ0Z9

— Evan Bentley (@evan_bentley) 18 stycznia 2018