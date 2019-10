Atak szopa na Florydzie. "Widziałam dużo krwi" - 15-10-2019 Starsze małżeństwo z Florydy podczas spaceru w pobliżu swojego domu w Fort Lauderhill przeżyło niecodzienny atak. Nigdy by nie przypuszczali, kto się go dopuścił. czytaj dalej

Policja z Kansas City w stanie Missouri dostała we wtorek zgłoszenie o włamaniu do jednego z bloków. Przestępcy udało się zbiec.

Po pościgu w jednym z domów położonych nieopodal policjanci znaleźli podejrzanych o włamanie. Aresztowano dwóch mężczyzn i kobietę. W domu był jednak ktoś jeszcze. Funkcjonariusze, przeszukując dom, znaleźli... kurczaka.

Można go adoptować

Jak powiedział rzecznik miejscowej policji sierżant Jacob Becchina, dom był dość długo opuszczony, tak więc ptak mógł mieszkać w nim już od jakiegoś czasu.

Funkcjonariusze z wydziału do spraw zwierząt zabrali kurczaka i przekazali go do adopcji. Nadano mu imię Nugget.