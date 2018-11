Samoloty w Bilbao lądowały zygzakiem

Alerty pogodowe utrzymywały się we wtorek i w środę na północy Hiszpanii. Meteorolodzy ostrzegali przed silnym wiatrem i wysokimi falami. Na jednym z nagrań widać, jak na lotnisku pod Bilbao samoloty lądują i startują z poważnymi kłopotami.

Żółte i pomarańczowe alerty pogodowe obowiązywały w środę w kilku regionach północnej Hiszpanii.

Na całym północnym i północno-zachodnim wybrzeżu ogłoszono ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółte) przed silnym wiatrem i wysokimi falami. Na linii brzegowej regionu La Coruna ostrzeżenie było drugiego stopnia (pomarańczowe).

W Bilbao wiatr do 110 km/h

W Bilbao, największym mieście Kraju Basków na północy Hiszpanii, porywy wiatru dochodziły we wtorek i w środę do 80 kilometrów na godzinę, a lokalnie do 100-110 km/h.

Problemy z wiatrem odczuwalne były w porcie lotniczym Loiu, 11 kilometrów na północ od Bilbao. Samoloty miały poważne kłopoty zarówno przy starcie, jak i przy lądowaniu. Maszyna lecąca z Barcelony została nawet zawrócona.

We wtorek po południu i wieczorem w centrum miasta utrzymywał się chaos komunikacyjny. Na kilka godzin wstrzymano ruch pieszy i kołowy w rejonie mostu Euskalduna, gdyż wiatr zrywał z okolicznych budynków fragmenty poszycia dachowego. Ciężkie metalowe płyty spadały na chodniki i jezdnie.









Pod wpływem frontu atmosferycznego

Pogoda w Hiszpanii nie dopisywała od kilku dni. Oziębiło się, zaczął padać deszcz, a w niektórych regionach nawet śnieg. Przez kraj przetaczał się front, który nadciągnął znad Atlantyku. Jeszcze w poniedziałek ostrzeżenia meteorologiczne obowiązywały w 18 regionach.