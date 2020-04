Szczepionka na gruźlicę a COVID-19. "Fascynujące" doniesienia komentują dla nas eksperci - 03-04-2020 Grupa naukowców z Nowego Jorku zbadała powiązania pomiędzy szczepieniami na gruźlicę a śmiertelnością w wyniku choroby COVID-19 w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Wykazano, że tam gdzie nie ma obowiązkowego szczepienia na gruźlicę, zanotowano więcej zgonów z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 niż tam, gdzie masowo się szczepi. Zapytaliśmy ekspertów, co sądzą o nowych badaniach. czytaj dalej

Łagodniejsze objawy

Na całym świecie zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 jest ponad milion osób, zmarło ponad 59 tysięcy. Zarówno dorośli, jak i dzieci mogą zostać zakażeni i wykazywać objawy COVID-19.

Z danych chińskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób wynika, że do 20 lutego dzieci poniżej 19. roku życia stanowiły dwa procent z 72 314 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Globalne trendy wskazują, że dzieci są mniej narażone na zakażenie niż dorośli, zwłaszcza starsi. Jednak zdaniem Sanjaya Patela, konsultanta chorób zakaźnych w szpitalu dziecięcym w Southampton w Wielkiej Brytanii, dane mogą być nieobiektywne z uwagi na fakt, że w niektórych krajach testy na koronawirusa wykonuje się tylko tym, którzy zgłaszają się do szpitala z ciężkimi objawami COVID-19. Niewiele z nich to dzieci.

- Może być też tak, że w tej chwili wirus wybiera osoby dorosłe, ponieważ do zakażenia dochodzi w miejscach pracy i podczas podróży - mówił Patel. - Teraz, gdy dorośli spędzają więcej czasu ze swoimi dziećmi, możemy zauważyć wzrost infekcji u dzieci, ale też nie musimy - dodał.

- Na początku pandemii uważano, że dzieci nie zarażają się koronawirusem, ale teraz jest jasne, że zapadają na COVID-19 tak samo jak dorośli - wyjaśniał serwisowi BBC Andrew Pollard, pediatra z Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wielkiej Brytanii. - Po prostu kiedy są zakażone, mają znacznie łagodniejsze objawy - tłumaczył. - To niezwykłe, że nawet dzieci z bardzo poważnymi schorzeniami, które są na terapiach immunosupresyjnych lub są leczone onkologicznie, są znacznie mniej dotknięte COVID-19 niż dorośli, zwłaszcza osoby starsze - dodał Pollard.

Z chińskich badań przeprowadzonych przez grupę naukowców dowodzoną przez Yuanyuana Donga wynika, że nieco ponad połowa dzieci z COVID-19 miała łagodne objawy zakażenia, czyli gorączkę, kaszel, ból gardła i mięśni. Około 1/3 dzieci miała zapalenie płuc, mokry kaszel, często gorączkowała, ale nie wykazywała trudności z oddychaniem. Tę analizę opublikowano w lutym w czasopiśmie "Pediatrics".

Układ odpornościowy dzieci

Graham Roberts, konsultant pediatrii z Uniwersytetu w Southampton w Wielkiej Brytanii, zwrócił uwagę na to, że wirus prawdopodobnie potrzebuje białka na powierzchni komórki (receptora), aby dostać się do wnętrza komórki i zacząć powodować szkody.

- Wydaje się, że koronawirus wykorzystuje do tego celu receptor konwertujący angiotensynę II (ACE-2). Może być tak, że dzieci mają mniej receptorów ACE-2 w dolnych drogach oddechowych (płucach) niż w górnych drogach oddechowych i dlatego właśnie ich górne drogi oddechowe (nos, usta i gardło) są w większej mierze dotknięte - dodał. To może tłumaczyć, dlaczego dzieci zarażone wirusem mają objawy bardziej zbliżone do przeziębienia niż zapalenia płuc.

Zdaniem lekarzy dzieci nie są tak dotknięte przez COVID-19 jak dorośli, ponieważ ich układ immunologiczny rożni się od układu dorosłego człowieka. U dzieci układ odpornościowy jest sprawniejszy, ponieważ chodząc do przedszkoli i szkół są narażone na dużą liczę nowych infekcji. To powoduje, że maja wyższe wyjściowe poziomy przeciwciał walczących z wirusem niż dorośli.

- Możliwe, że dziecięcy układ odpornościowy jest w stanie lepiej kontrolować wirusa, zlokalizować go w górnych drogach oddechowych, co nie powoduje przy tym zbyt wielu innych problemów, a następnie wyeliminować go - mówił Graham Roberts.

Ponadto chińscy badacze i lekarze (Qin Wu, Yuhan Xing, Lei Shi, Wenjie Li, Yang Gao, Silin Pan, Ying Wang, Wendi Wang, Quansheng Xing) zauważają, że dzieci mają mniej chorób przewlekłych układu krążenia i oddechowego niż osoby dorosłe, przez co są bardziej odporne.

Koronawirus a nastolatki

- U nastolatków obserwujemy, jak układ odpornościowy upodabnia się do układu dorosłego człowieka, który może być mniej skuteczny w kontrolowaniu tego wirusa. Należy jednak pamiętać, że jeszcze niewiele wiemy o wirusie i w wielu przypadkach spekulujemy, próbujemy zrozumieć jego działanie - dodał - tłumaczył Roberts.

Pomimo że dzieci wykazują łagodniejsze objawy COVID-19 niż dorośli, również wśród nich odnotowuje się przypadki śmiertelne. W Belgii na COVID-19 zmarła 12 letnia dziewczynka. W Londynie z powodu zakażenia koronawirusem zmarł 13-letni chłopiec. Są oni najmłodszymi ofiarami śmiertelnymi COVID-19 w Europie.