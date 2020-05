Zwykle nieskazitelnie czyste, teraz przy brzegu widać żółty nalot - 11-05-2020 W szwajcarskim mieście Villeneuve, położonym nad Jeziorem Genewskim, stężenie pyłków osiągnęło bardzo wysoki poziom. Efekty widać na tafli zwykle nieskazitelnie czystego jeziora. czytaj dalej

Epicentrum znajdowało się pięć kilometrów na południowy zachód od miejscowości Fonte Nuova.

Wstrząsy odczuwalne były również w miastach Tivoli i Guidonia, a także w centrum Rzymu - od starego miasta aż po Castelli Romani. Włoska straż pożarna i obrona cywilna nie otrzymały zgłoszeń o uszkodzeniach domów czy rannych osobach.

Godzinę wcześniej przez stolicę przeszła burza i słychać było grzmoty. To spotęgowało panikę wśród mieszkańców Rzymu.

"Burzliwe dzień dobry w Rzymie"

"Okna się trzęsły", "Moje drzwi się otworzyły", "Wszystko się trzęsło", "Burzliwe dzień dobry w Rzymie", "Pobudka palpitacjami, tańcem łóżka i absurdalnym hukiem... Serce podeszło mi do gardła" - pisali o trzęsieniu ziemi miejscowi na portalach społecznościowych.

- To słabe trzęsienie ziemi, do którego doszło na obszarze mało poznanym z sejsmicznego punktu widzenia. Wstrząsy trwały krótko, od sześciu do najwyżej dziesięciu sekund. Mamy wiele tego typu trzęsień ziemi we Włoszech - skomentował Alessandro Amato, sejsmolog.

Trzęsienie ziemi (USGS)