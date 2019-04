Seria lawin w szwajcarskich Alpach. Nie żyje czterech narciarzy

Tragiczne skutki zejścia lawiny błotnej. "W ciągu dwóch dni wydobyliśmy 28 ciał" - 23-04-2019 Bilans ofiar śmiertelnych potężnej lawiny błotnej, która w niedzielę zeszła w kolumbijskim departamencie Cauca, wzrósł do 28 osób. czytaj dalej

Jak poinformowała policja kantonu Valais, czterech niemieckich narciarzy biegowych zginęło w lawinie, która zeszła w szwajcarskich Alpach Berneńskich.

Ich zwłoki odnaleziono w sobotę po południu.

Kilka lawin

Narciarze wyruszyli w góry w piątek rano, chcąc dostać się do przełęczy Grünhornlücke. Gdy do wieczora nie dotarli do celu, władze rozpoczęły poszukiwania.

Z powietrza zaobserwowano, że w okolicy zeszło kilka lawin. Złe warunki pogodowe znacznie utrudniały poszukiwania. Ciała ofiar odnaleziono na wysokości 3110 metrów nad poziomem morza.

Policja powiedziała, że wciąż starają się identyfikować ofiary.