Siedem ofiar śmiertelnych, kilkaset rannych po trzęsieniu ziemi w Albanii

Jak podała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,4 doszło we wtorek tuż przed godziną 4. Epicentrum znajdowało się 12 kilometrów na południowy zachód od miejscowości Mamurras, a hipocentrum na głębokości 20 kilometrów. Odnotowano też do kilku wstrząsów wtórnych. Jeden z nich był odczuwalny w stolicy kraju, Tiranie, oddalonej od epicentrum o około 40 km. Wstrząsy można było też odczuć w innych regionach Bałkanów, a nawet we włoskiej Apulii.

Trwa akcja wyciągania uwięzionych pod gruzami. Prezydent Albanii Ilir Meta powiedział, że sytuacja w Thumane, blisko epicentrum, jest "bardzo dramatyczna".

- Podjęto wszelkie wysiłki, aby wyciągnąć ludzi spod gruzów - zapewnił Meta. Wezwał rząd, by zwrócił się o pomoc międzynarodową.

Zabici, ranni

Agencja Reutera podaje, że zginęło siedem osób. Ciała dwóch kobiet zostały wyciągnięte spod gruzów jednego z mieszkań w wiosce Thumane. W mieście Kurbin zmarł mężczyzna po tym, jak wyskoczył w ataku paniki z okna budynku. Spod gruzów dwóch budynków w mieście Durres wyciągnięto kolejne trzy ciała. W miejscowości Lezhe odnaleziono ciało mężczyzny.

Jak podają lokalne media, jedną z ofiar śmiertelnych była kobieta, która zasłoniła własnym ciałem swojego wnuka.

- Około 300 osób przyjęto do szpitali w Tiranie, Durres i Thumane, ale wciąż przywożeni są nowi ranni - poinformowała albańska minister zdrowia i ubezpieczeń społecznych Ogerta Manastirliu.

"To dramatyczny moment"

Premier Edi Rama przekazał, że wszystkie agencje rządowe "intensywnie pracują, aby ocalić ludzi w bardzo zniszczonych miejscach Durres i Thumane".

"To dramatyczny moment, w którym powinniśmy zachować spokój, trzymać się razem, aby poradzić sobie z tym szokiem" - napisał Rama na swoim koncie na Facebooku.

Albańskie MSW zwróciło się do mieszkańców terenów dotkniętych kataklizmem, aby unikali poruszania się samochodami w celu umożliwienia pracy służbom ratunkowym.

Przeszukiwanie gruzów

Strażacy, policjanci i mieszkańcy usuwają gruzy zawalonych budynków i pomagają uwięzionym w Thumane. Jak poinformował reporter agencji Reutera, większość domów zbudowana była z cegieł. Ratownicy używają koparki mechanicznej, aby wbić się w zwalony mur oraz usunąć plątaninę kabli i metalu. Są też tacy, którzy usuwają gruz gołymi rękami.

Cztery godziny po trzęsieniu ziemi spod gruzów w Thumane wyciągnięto dwie osoby. Lekarze poinformowali, że są one w złym stanie.

W internecie pojawiły się nagrania zburzonego budynku w mieście Durres, położonym nad Adriatykiem, około 40 kilometrów na zachód od Tirany. Na innych nagraniach widać domy z dużymi pęknięciami i uszkodzonymi murami. W jednej z budowli brakuje ściany.

Ludzie wybiegali z domów na ulice, niektórzy z dziećmi na rękach.

W wielu miejscach nie ma prądu.

Jak pisze agencja Reutera, zniszczenia sugerują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju od 1979 roku.

Podatni na trzęsienia ziemi

We wrześniu tego roku seria stosunkowo słabych wstrząsów - o magnitudzie do 5,8 - uszkodziła w Albanii kilkaset domów. Ponad 100 osób zostało rannych. Wówczas albańskie ministerstwo obrony określiło to trzęsienie jako najsilniejsze od 30 lat. Wstrząsy odczuwalne były także w sąsiednich krajach - Macedonii Północnej i Czarnogórze.

Albania znajduje się w strefie sejsmicznej, którą co kilka dni nawiedzają wstrząsy, choć większość z nich nie jest odczuwalna.