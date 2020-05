Siedmiolatek znalazł niebieskiego smoka

Nadchodzi sezon na huragany. Może być poważniejszy, niż wskazywały prognozy - 09-05-2020 W oparciu o najnowsze prognozy, specjaliści AccuWeather poinformowali, że tegoroczny sezon huraganów na Atlantyku może być bardziej obfity w gwałtowne zjawiska, niż wskazywały na to wstępne prognozy. Wszystko z powodu potencjalnego rozwoju anomalii La Niña. czytaj dalej

Podczas wakacji 7-letni Hunter znalazł w ciągu kilku minut aż cztery niebieskie smoki. Jego ojciec - Trey - od trzydziestu lat spędza wakacje nad morzem i nigdy w swoim życiu nie widział takich stworzeń.

- Hunter kocha morskie stworzenia i myślał, że znalazł meduzę - powiedział Trey. - Po tym, jak złapaliśmy to do plażowej zabawki, ogłosił mi, że odkrył nowy gatunek - dodał.

Zdaniem pracowników parku narodowego Padre Island National Seashore to rzadkie znalezisko. Od dwóch lat nikt tego stworzenia nie znalazł. Jego obecność może być związana z przypływem.

Zabarwienie ostrzegawcze

Niebieski smok to gatunek drapieżny żerujący na organizmach większych od siebie i jadowitych, jak na przykład żeglarzach portugalskich (Physalia physalis). Jad żeglarza portugalskiego nie jest trujący dla niebieskiego smoka, który gromadzi go na końcach wypustek odnóży, dzięki czemu zyskuje śmiertelnie niebezpieczną broń przeciwko swoim ofiarom. Również dla ludzi te niewielkie ślimaki mogą być groźne - dotykając ich mogą uwolnić jad, który rani.

- Jeśli zobaczysz smoka w parku, możesz być zdumiony, bo to rzadkie znalezisko, ale też zachowaj dystans! - ostrzega park narodowy. Ponadto w skład pożywienia niebieskich smoków wchodzą: żeglarz wiatrowy (Velella velella), meduzy z gatunku Błękitny przycisk (Porpita porpita) oraz Tratewnik jantina.

Niebieski smok (Glaucus atlanticus), nazywany też jaskółką morską lub błękitnym aniołem, to gatunek morskiego ślimaka z rzędu nagoskrzelnych (Nudibranchia) należących do podgromady ślimaków tyłoskrzelnych. Zazwyczaj osiągają one do trzech centymetrów długości. Występują w wodach umiarkowanych i tropikalnych Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Mają intensywne niebieskie zabarwienie, które jest sygnałem ostrzegawczym przed drapieżnikami. Gatunek ten zawiera w sobie toksyczne substancje chemiczne.



