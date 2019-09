Siewcy chmur walczą z pożarami w Indonezji

Zalążek trąby powietrznej, krupa śnieżna. Wasze pogodowe relacje - 19-09-2019 Nad Polską w czwartek przechodzą burze. W Morągu w województwie warmińsko-mazurskim zaobserwowano lej kondensacyjny. Materiały dostaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Indonezja od kilku tygodni zmaga się z potężnymi pożarami. Płoną lasy deszczowe i torfowiska. Skala zniszczeń jest ogromna, a trujący dym zdążył dotrzeć do sąsiedniej Malezji i Tajlandii. Lokalne centrum badań potwierdziło, że jakość powietrza w obu tych krajach jest bardzo zła, a mieszkańców z regionów najbardziej dotkniętych skutkami pożarów ostrzeżono, że mają powstrzymać się od aktywności na powietrzu, zaś w przypadku konieczności opuszczenia domu, powinni założyć maski.

Dlatego do walki z ogniem i szkodliwymi oparami zaczęto wykorzystywać metodę zasiewania chmur. Wywołane w ten sposób opady miałyby pomóc opanować pożary.

Deszcz na już

Zasiewanie chmur polega na rozpyleniu z wysokości około 900 metrów związków chemicznych takich jak chlorek sodu czy jodek srebra. Substancje te przy dużej wilgotności ułatwiają skraplanie.

- Dzięki zastosowaniu pirotechniki substancje chemiczne stają się jeszcze drobniejsze i lżejsze. Dłużej pozostają w powietrzu, co zwiększa szanse na wywołanie deszczu - powiedział Amirul Nizar Anuar, malezyjski pilot.

Siewcy chmur wspomagają się radarami pogodowymi. Wiedząc, które chmury skierują się nad płonący obszar, wybierają właśnie te. Ta metoda zapewnia 90-procentową skuteczność. Podobne metody są stosowane między innymi w Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zdaniem specjalisty

Według fizyka z Centrum Nauki Kopernik Jacka Błoniarza-Łuczaka, zasiewanie chmur jest dobrym sposobem na sztuczne wytworzenie deszczu. Fizyk zademonstrował, jak to wygląda na przykładzie bańki z wilgotnym powietrzem. Wrzucił kilka zapałek, a wytworzony przez nie dym zastąpił rozpylane w chmurach związki chemiczne. Kolejnym krokiem było zwiększenie ciśnienia wewnątrz bańki tylko po to, by je gwałtownie obniżyć. W ten sposób wytworzył się wolno skraplający się obłok.

Jak zauważył Błoniarz-Łuczak, do zasiewania chmur często wykorzystywany jest również suchy lód.

- Jeśli stosowalibyśmy technikę schładzania, na przykład rozpylając kryształki suchego lodu, to wtedy to nie jest takie groźne dla środowiska.

Eksperyment do obejrzenia w materiale programu "Polska i Świat":