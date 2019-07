"Pierwszy raz widziałem coś takiego". Potężna erupcja wulkanu Stromboli - 04-07-2019 Podczas wybuchu wulkanu na włoskiej wyspie Stromboli zginął turysta. Dwie osoby zostały ranne. Doszło do silnych eksplozji, po których uniosła się gęsta chmura dymu. Ludzie wypoczywający na plaży rzucali się w panice do morza. - Pierwszy raz widziałem coś takiego, przestraszyliśmy się - przyznaje pan Jakub, który na Kontakt 24 przesłał zdjęcia ze Stromboli. czytaj dalej

Zniszczone domy, brak prądu

W środę wieczorem przez północno-wschodnią prowincję Liaoning w Chinach przetoczyła się silna trąba powietrzna. Jak podały lokalne media, żywioł spowodował śmierć sześciu osób, rannych zostało 190. Są duże straty materialne. Ewakuowano blisko 1,6 tysiąca osób.

Żywioł przyniósł ze sobą intensywne opady deszczu i gradu, które zniszczyły mieszkania i budynki, a także zerwały linie energetyczne. Szacuje się, że dotkniętych skutkami trąby powietrznej zostało niemal 10 tysięcy mieszkańców miasta Kaiyuan. Przeszła także przez miasteczko Jingouzi, gdzie przez 15 minut siało spustoszenie w jego przemysłowej części.

- Okna naszego domu zostały całkowicie zniszczone, ale poza tym nie został mocno zniszczony. Rodzina, która najbardziej ucierpiała, straciła nawet lodówkę, a ich dom nie ma okien. Wiatr zerwał im też drzwi od sypialni - mówił jeden z poszkodowanych.

Wciąż szukają

Czerwiec najgorętszy w historii pomiarów - 03-07-2019 W zeszłym tygodniu na zachodzie Europy gorąco spowodowane upałem znad Sahary przekroczyło sezonowe normy. Padały rekordy ciepła, a termometry pokazywały prawie 46 stopni Celsjusza we Francji. Eksperci podają, że czerwiec tego roku był najgorętszy w historii pomiarów. czytaj dalej

Oprócz obszarów mieszkalnych wiele fabryk i parków przemysłowych obróciło się w gruz.

- Naszym pierwszym zadaniem było znalezienie uwięzionych ludzi i pomoc im. W czwartek także będziemy prowadzić poszukiwania - powiedział Wang Shuren, szef lokalnej straży pożarnej.

Jak zapowiedział, skupią się także na usuwaniu i naprawie uszkodzonych urządzeń i linii energetycznych, aby jak najszybciej przywrócić dostawy prądu w regionie.

Skutki zmian klimatu

Specjaliści do spraw klimatu twierdzą, że ostanie nasilające się katastrofy żywiołowe, do jakich dochodzi we wschodniej Azji, to skutki globalnego ocieplenia. W oświadczeniu wydanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych 29 czerwca na szczycie G-20 w Osace Chiny zdeklarowały wykazać się "najwyższą możliwą ambicją" w kwestii walki z globalnym ociepleniem. Cele, jakie ten kraj ma zamiar podjąć, skupią się przede wszystkim na obniżeniu emisji dwutlenku węgla w przyszłym roku.