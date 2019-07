W zeszłym tygodniu przez region Nowej Anglii na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych, przechodziły bardzo intensywne burze. W okolicy rzeki Susquehanna doszło do poważnego wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a dwie inne zostały ranne. Grupa kajakarzy próbowała schronić się na brzegu rzeki, kiedy spadło na nich drzewo.

Z kolei w poniedziałek aura utrudniła poranek wszystkim dojeżdżającym do pracy do Waszyngtonu. Ulewne opady zalały drogi i spowodowały paraliż komunikacyjny w wielu częściach miasta. Woda wdarła się także przez dziurę w suficie do jednej ze stacji metra.

W związku z intensywnymi opadami służby porządkowe miały pełne ręce roboty. Wiele dróg Waszyngtonu było zupełnie nieprzejezdnych, dlatego w poniedziałek rano zdecydowano, że zostaną zamknięte.

- Wszyscy nasi ludzie są rozmieszczeni w terenie - powiedział lokalnym mediom Peter Piringer, rzecznik lokalnej straży pożarnej.

W hrabstwie Arlington w stanie Wirginia zalania określane są jako "historyczne". Zalanych zostało wiele pojazdów i dróg. Prowadzono działania ratunkowe, w pierwszej kolejności zajęto się mieszkańcami uwięzionymi z powodu rosnącego gwałtownie poziomu wody.

Mieszkańcy miejscowości Greece w stanie Nowy Jork w niedzielę doświadczyli potężnej powodzi. Silny wiatr, który od jakiegoś czasu pojawiał się w regionie, wywiewał wodę z przepełnionego jeziora Ontario.

- Musieliśmy przenieść wszystko z naszej piwnicy - powiedziała Cheryl Riley, mieszkająca w pobliżu jeziora.

Ogromne ulewy wpłynęły także na stabilność gruntu. W miejscowości Potomak w stanie Maryland pod jednym z domów osunęła się ziemia. Jak podają lokalne media, teraz budynkowi grozi zawalenie.

Jak stwierdził meteorolog AccuWeather Max Vido, za taką pogodę odpowiada głęboka tropikalna wilgoć, która wlała się do środkowo-wschodnich części Stanów.

- Do tej pory największe opady pojawiły się w części hrabstw Montgomery, Carroll i Frederick, co skłoniło National Weather Service (NWS) do wydania ostrzeżeń przed powodziami błyskawicznymi - dodał Vido.

W znacznej części Waszyntgonu, Arlington, Montgomery, Frederick i Caroll spadło od 50 do ponad 100 litrów na metr kwadratowy deszczu. Były też regiony, w których taka sama wartość została odnotowana zaledwie w ciągu godziny lub dwóch.

Jak powiedział Alex Sosnowski, starszy meteorolog AccuWeather, w porcie lotniczym Waszyngton-Reagan-National w ciągu godziny odnotowano opady rzędu prawie 84 l/mkw. To o 10 l/mkw. mniej niż wynosi średnia miesięczna opadów. Na lotnisku Frederick Municipal padał tak ulewny deszcz, że zalane były koła niektórych samolotów.

Z powodu pogody konieczne było odwołanie także ruchu kolejowego.

This home in Potomac, MD is in danger of collapse. The backyard collapsed into the basement. pic.twitter.com/7jjTqTBODQ — Sam Sweeney (@SweeneyABC) 8 lipca 2019

Serious flooding situation on Canal Road near Fletchers Cove with numerous drivers stranded, so I’m swimming to safety #DCWX @WTOP pic.twitter.com/UNFOmZkltO — Dave Dildine (@DildineWTOP) 8 lipca 2019

Flooding in Falls Church VA!@capitalweather pic.twitter.com/zRsaI358Da — Elizabeth W. Adkins (@EWAdkins) 8 lipca 2019

Major flooding! Cars trying to navigate Dolley Madison Blvd in McLean, VA ⁦@nbcwashington⁩ pic.twitter.com/wb3ZD5nwGk — Susan Hogan (@susanhogantv) 8 lipca 2019