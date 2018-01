Silny wiatr daje się we znaki mieszkańcom Andaluzji. Porywy dochodzą do blisko 100 kilometrów na godzinę. Co najmniej dwie osoby zostały ranne.

Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem. Czerwony alert na północy - 29-01-2018 Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dotyczą już nie tylko północnych regionów Polski. Jednak to właśnie we wschodniej strefie brzegowej obowiązuje alert najwyższego stopnia. czytaj dalej

Dwie osoby z obrażeniami

W niedzielę w Maladze prędkość wiatru dochodziła do 74 kilometrów na godzinę. W pobliskim nadmorskim mieście Fuengirola wiało do 87 km/h, a na pobliskich szczytach nawet do 94 km/h - poinformował portal diariosur.es. Wysokość fal przybrzeżnych wynosiła nawet cztery metry.

W zaledwie cztery godziny doszło do 250 incydentów związanych ze skutkami silnego wiatru, w tym 50 w samej Maladze. 60-letnia kobieta, prawdopodobnie zagraniczna turystka, trafiła do szpitala w stanie krytycznym z poważnym urazem głowy. Jeszcze jedna osoba została ranna w głowę w Fuengiroli.

Wiatr powalił wiele drzew i gałęzi. Na jednej z popularnych w regionie promenad, Pablo Ruiz Picasso w Maladze na samochód spadła palma. Na pół godziny wstrzymano tam ruch uliczny. Porywy unosiły meble uliczne, latarnie, znaki drogowe czy fragmenty elewacji budynków. Kawałek ogrodzenia jednej ze szkół spadł na samochód.

Rada Malagi uruchomiła plan awaryjny.

Ostrzeżenia meteorologiczne w Hiszpanii (AEMet)

Ostrzeżenia dla wybrzeża

"Planeta małp" pod Paryżem. Kilkadziesiąt groźnych pawianów uciekło z klatki - 27-01-2018 Wysoki poziom wody w Sekwanie przyczynił się do nietypowego zachowania pawianów w ogrodzie zoologicznym w Vincennes pod Paryżem. Zdaniem ekspertów zwierzęta wystraszyły się i uciekły z klatki. Spośród 50 osobników trzech wciąż nie udało się znaleźć. czytaj dalej

Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna Aemet w niedzielę wydała ostrzeżenia przed silnym wiatrem oraz wiatrem przybrzeżnym dla większości wybrzeża Andaluzji. W okolicach Malagi obowiązuje alert pomarańczowy - drugiego stopnia.

Ostrzeżeń przybędzie w poniedziałek. Do drugiego stopnia zostaną podniesione w prowincjach Kadyks i Granada oraz w afrykańskiej hiszpańskiej jednostce administracyjnej Ceuta. Silny wiatr prognozuje się również dla Almerii, gdzie ma obowiązywać alert pierwszego stopnia - tak samo, jak na terenach należących do wymienionych prowincji, położonych dalej w głąb lądu. Wiać będzie też we wtorek, jednak tylko na wybrzeżu.

W niedzielę wieczorem występowały również opady deszczu. Jest to jednak bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców Malagi. 8 litrów wody na każdy metr kwadratowy spadło w okolicy rezerwuaru wody La Concepción. W samej Maladze oraz w okolicach popadało do 2-3 l/mkw - podaje diariosur.