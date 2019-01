Trwa akcja ratunkowa 2,5-letniego Yulena, który w ubiegłą niedzielę wpadł do odwiertu górniczego w hiszpańskiej Maladze. Służby drążą dwa tunele, które pozwolą na wyciągnięcie chłopca.

Pierwszy z tuneli, który umożliwi dostać się do chłopca ma mieć długość 60 metrów, a jego wiercenie rozpoczęło się w sobotę po południu i miało zająć 15 godzin. Działania utrudnia jednak ukształtowanie terenu. Jak poinformowała na Twitterze w niedzielę wieczorem María Gámez, reprezentująca na miejscu hiszpański rząd, inżynierom udało się przewiercić 40 metrów.

Las labores de perforación siguen sin descanso en #Totalán por encima de los 40 metros. Incidente en carretera de @guardiacivil esta mañana por suerte no ha sido grave. Seguimos cerca de familia y equipo para acercarnos al final de este rescate. pic.twitter.com/HGpZGKgy9y — María Gámez Gámez (@Maria2Gamez) 20 stycznia 2019

Na ratunek chłopcu

Kiedy uda skończyć się pierwszy tunel, dla ekipy ratunkowej kolejnym zadaniem będzie wydrążenie drugiego tunelu, co według szacunków ma zająć 20 godzin. To dzięki niemu służby dostaną się do 2,5-latka.

Akcja ma potrwać około 35 godzin, a jej zakończenie planowane jest na poniedziałkowy poranek.

Na miejscu pracuje ponad 300 osób. Sprowadzono ciężki sprzęt, który umożliwia wiercenie głębokich tuneli.

Siedem dni w otworze wiertniczym

Inżynierowie stworzyli też specjalną kapsułę, która pozwoli górnikom dostać się do chłopca. Jak poinformował Julian Moreno, dyrektor techniczny zespołu strażaków, kapsuła ma kształt klatki i zbudowana jest z żelaza. Waży około 300 kilogramów i ma 1 metr szerokości i 2,5 metra wysokości.

Do tragedii doszło 13 stycznia, gdy 2,5-latek bawił się z innym dzieckiem koło gospodarstwa należącego do członków swojej rodziny. Świadkowie twierdzą, że krótko po wypadku słyszeli płacz chłopca wydobywający się z otworu.

Jak podają hiszpańskie media, rodzice Yulena przeżyli inną tragedię w 2017 roku - ich trzyletni syn zmarł nagle na zawał serca podczas spaceru po plaży niedaleko Totalan.