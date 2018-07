Skąpe opady nie budzą nadziei. "To nie jest deszcz, który mógłby pomóc w gaszeniu pożarów"

"Wyglądało to tragicznie. Armagedon" - 24-07-2018 - Do godziny trzeciej za hotelowym murem gaszono pożary. Jest wszechogarniający smog i zapach spalenizny, to jest uciążliwe, musimy to wdychać - opowiadał w rozmowie z TVN24 jeden z Polaków, który przebywa niedaleko Aten. czytaj dalej

Pogoda przeciwnikiem

Upalna i sucha pogoda utrudnia dramatyczną akcję gaśniczą pożarów nieopodal Aten w Grecji. Kilkadziesiąt osób zginęło, a ponad 180 zostało rannych. Śledź aktualne informacje na ten temat na tvn24.pl.

Synoptycy przewidują, że aura w najbliższych dniach nie będzie sprzymierzeńcem służb gaszących ognień oraz prowadzących akcję ratowniczą. Do piątku w okolicy Aten mogą wystąpić opady deszczu, jednak zaledwie o charakterze przelotnym. Może też zagrzmieć. - Będą to po pierwsze zjawiska lokalne, a po drugie suma opadów wynosi tylko od 5 do 10 litrów wody na metr kwadratowy. To nie jest deszcz, który mógłby pomóc w gaszeniu pożarów - mówił w TVN24 prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

Jeden niewielki, przelotny deszcz

"Uciekać. Zamknąć domy i po prostu uciekać". Żywioł w Grecji pochłania kolejne ofiary - 24-07-2018 Co najmniej 74 osoby zginęły, a 187 zostało rannych na skutek pożarów szalejących w pobliżu Aten - podała we wtorek grecka agencja Reutera, powołując się na straż pożarną. Wśród ofiar jest dwoje Polaków, kobieta i dziecko, którzy spędzali tam wakacje.

W lipcu pogoda w Grecji jest stabilna - gorąca i sucha. Taka aura może się utrzymywać nawet przez wiele tygodni. Co więcej, jak zaznaczył Wasilewski, lipiec jest miesiącem, w którym rejestruje się najniższą sumę opadów - zaledwie 5 l/mkw.

- To jest tak, jakby w Polsce spadł tylko jeden niewielki, przelotny deszcz. Tam pada tyle zwykle w ciągu całego miesiąca - zaznaczył prezenter.

Na miejscu ekipom gaśniczym akcję utrudnia także silny wiatr, wiejący ze zmiennych kierunków. Podsyca on ogień, co wspomaga rozprzestrzenianie się pożarów. Wysoka temperatura, jaka tam panuje, powoduje, że płomienie mają niebieski kolor.

Prognoza pogody dla Aten



Following a request from #Greece, Cyprus and Spain are sending #firefighters, paramedics, trucks and firefighting planes via the #EUCivPro Mechanism to help the Greek authorities put out its #forestfires. #EUSolidarity in action 🇬🇷🇪🇺 pic.twitter.com/1aGWuUJaHG — EU Humanitarian Aid (@eu_echo) 24 lipca 2018

Upalna i sucha pogoda nie ustanie

- Tam, niedaleko Aten, znajduje się układ niskiego ciśnienia, on zaciąga to gorące powietrze. Wiele wskazuje na to, że w niedzielę ten niż się odsunie i będziemy mieć tam wyżową pogodę, co oznacza, że znowu będzie słońce, znowu będzie dopływać gorące, zwrotnikowe powietrze i znowu będziemy mieli do czynienia z suchą pogodą - tłumaczył w TVN24 prezenter pogody Tomasz Zubilewicz.

Zobacz, co pogoda przygotowała dla rejonów objętych pożarami.

Wideo Tomasz Zubilewicz o pogodzie dla Grecji

pic.twitter.com/KKK1C3tvVF Greece is on fire, this view from the air shows the real devastation and impact of this raging fire. #Greecefires #greecefire — Benonwine (@benonwine) 24 lipca 2018