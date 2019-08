"Skarb czarodziejki" odnaleziony w Pompejach

O "klątwie faraona" mówiono latami. Teraz pokryty złotem sarkofag będzie odnowiony - 05-08-2019 Rozpoczęła się pierwsza w historii renowacja sarkofagu faraona Tutenchamona. Prace prowadzone są w związku z otwarciem nowego muzeum w Egipcie, które zaplanowano na przyszły rok. czytaj dalej

Amulety do odstraszania złych duchów

W pozostałościach szkatułki z drewna i metalu archeolodzy prowadzący poszukiwania na wciąż badanym obszarze starożytnego miasta odnaleźli przedmioty z bursztynu, kryształu i ametystu, zbiór nadzwyczajnych talizmanów w kształcie dzwonków i laleczek, kobiecą biżuterię. Znalezisko nazwano "skarbem czarodziejki" (ang. sorcerer's treasure).

Dyrektor parku archeologicznego w Pompejach Massimo Osanna wyjaśnił, że w skład kolekcji wchodzą przede wszystkim dziesiątki amuletów, mających odstraszać złe moce i przynosić szczęście.



Jak zauważono, w skarbie tym nie ma biżuterii ze złota, które nosiły majętne mieszkanki tego antycznego miasta. Wisiorki i inne eksponaty nie są wykonane z materiałów o wysokiej wartości ekonomicznej. Dlatego zdaniem Osanny należy przypuszczać, że ozdoby te były noszone w celach rytualnych, a "nie dla elegancji". Nie są to, jak zauważył, cenne klejnoty, ale drobne przedmioty niemal na pewno związane z rytuałami czarów. Mogły one zatem według archeologów należeć do osoby, na przykład niewolnicy, uznawanej za osobę obdarzoną zdolnościami magicznymi bądź uzdrawiającymi.

Służyły do uwodzenia

Jak ustalono, wśród tego znaleziska odkrytego w rejonie nazwanym Dom w Ogrodzie znajdują się przedmioty, wiązane w czasach rzymskich z czarami i rytuałami dotyczącymi uwodzenia, szczęśliwego małżeństwa i porodu.W tym samym rejonie, w miejscu, gdzie w drewnianym małym domu prawdopodobnie mieszkała służba, archeolodzy odnaleźli wcześniej szkielety 10 osób, zapewne całej rodziny, która zginęła w wyniku gwałtownej erupcji Wezuwiusza w 79. roku naszej ery.Grupa ekspertów bada te szczątki, by odtworzyć skład rodziny, przypuszczalnie złożonej z niewolników, będących na służbie w pobliskiej rezydencji. W rodzinie tej najwyraźniej była kobieta - czarodziejka, jak twierdzą archeolodzy.