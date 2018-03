"Skradł serca godnością i siłą". Ostatni samiec swego gatunku nie żyje

O okolicznościach śmierci Sudana rezerwat Ol Pejeta poinformował we wtorek w serii tweetów.

"Sudan był leczony z powodu komplikacji zdrowotnych związanych z wiekiem" - napisano. Doprowadziły one do zwyrodnienia mięśni i kości, a na skórze zwierzęcia pojawiły się rozległe rany. "Jego stan pogorszył się znacząco w ciągu 24 godzin. Nie mógł wstać i bardzo cierpiał". W tej sytuacji zespół weterynarzy "podjął decyzję o eutanazji".

Przypomniano, że zwierzę w latach 70. XX wieku trafiło do czeskiego zoo w Dvur Kralove. "Na ostatnie lata swojego życia Sudan wrócił do Afryki, gdzie skradł serca wielu ludzi swą godnością i siłą".

- Wszyscy w Ol Pejeta jesteśmy zasmuceni śmiercią Sudana. Był wielkim ambasadorem swego gatunku - oświadczył Richard Vigne, kierujący rezerwatem.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1

Obejmujący 350 km kwadratowych rezerwat Ol Pejeta znajduje się około 200 km na północ od stolicy kraju, Nairobi.

Sudan był ostatnim na ziemi samcem nosorożca białego z podgatunku północnego. Pod koniec 2017 roku infekcja zaatakowała jego prawą tylną nogę. Zaczęto go leczyć, początkowo z powodzeniem. Niestety, wtedy wdało się kolejne zakażenie.

"Zdrowie Sudana się pogarsza. Rokowania nie są dobre" - informował kilka tygodni temu na Twitterze rezerwat Ol Pejeta. "Bardzo się o niego martwimy. Jest stary jak na nosorożca i nie chcemy, żeby niepotrzebnie cierpiał" - napisano.

Po kilku dniach pojawiła się jednak nadzieja. Doktor Stephen Ngulu, weterynarz z Ol Pejeta, poinformował, że Sudan ma się lepiej. Ulgę przyniosły mu deszczowe dni.

It’s been raining heavily on Ol Pejeta for the past couple of days and the weather certainly seems to have lifted Sudan’s spirits. He has been able to wallow in the mud - with the careful assistance of his caregivers – something that he seems to savour. pic.twitter.com/B0bhaIL7GN

— Ol Pejeta (@OlPejeta) 6 marca 2018