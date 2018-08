Skwar, pożary i susza. Trzy ofiary śmiertelne fali upałów w Europie

Większość Europy zmaga się z falą upałów oraz pożarami. Płoną między innymi Hiszpania i Portugalia. Na Półwyspie Iberyjskim temperatura zbliża się do rekordu całego Starego Kontynentu. Odnotowano już 45 stopni, czyli zaledwie trzy kreski mniej, niż wynosi najwyższy w historii pomiar.

W Portugalii z pożarami walczy ponad 740 strażaków. Starają się zapobiec zeszłorocznej tragedii, kiedy w pożarach lasów zginęło 114 osób. Portugalska obrona cywilna rozesłała SMS-y ostrzegające ludność o wyjątkowym zagrożeniu pożarami w niektórych regionach, w tym w okolicach Lizbony.

W większości kraju obowiązuje 4. i 5. stopień zagrożenia pożarami w pięciostopniowej skali. Wiele innych regionów objętych jest trzecim stopniem zagrożenia.

Europa w ogniu

W sobotę wybuchł pożar w górskim rejonie Monchique na południu Algarve, najdalej na południe położonej części Portugalii. Ewakuowano dwie wioski, a do gaszenia ognia wysłano samoloty. W gaszeniu pożaru w okolicy andaluzyjskiego miasta Nerva (prowincja Huelva) pomagało w piątek i sobotę wojsko. Pożar jest już pod kontrolą.

Najtragiczniejszy tegoroczny pożar wybuchł pod koniec lipca w Grecji, w okolicy Aten. Zginęło 91 osób. Płonęła również Szwecja, gdzie w akcjach gaśniczych pomagali polscy strażacy.

Blisko rekordu temperatury

Upał zalał większość Europy. Wystarczy powiedzieć, że ponad 30 stopni Celsjusza zanotowano nawet za kołem podbiegunowym, co wydarzyło się po raz pierwszy w historii prowadzenia pomiarów. W środę na Półwyspie Banak, na samej północy Norwegii, odnotowano aż 33 stopnie.

Najgorętszy pozostaje jednak Półwysep Iberyjski, gdzie od wtorku temperatura codziennie przekracza 40 st. C. Synoptycy alarmują, że w najbliższym czasie może paść rekord najwyższej temperatury w Europie. Dotychczasowy należy do Aten, gdzie 10 lipca 1977 roku padło 48 st. C.

W Portugalii najwyższą temperaturę odnotowano 1 czerwca 2003 roku na południowym wschodzie kraju. W Amarelei było wówczas 47,4 st. C. W Hiszpanii zaś najgorętszym dniem w historii był ubiegłoroczny 13 lipca. W Kordobie zarejestrowano 47,3 st. C.

W piątek po godzinie 15.30 czasu lokalnego najwyższa temperatura na Półwyspie Iberyjskim panowała w portugalskiej miejscowości Beja oraz w hiszpańskiej Granadzie. Odnotowano tam po 45 st. C.

Temperatura maksymalna w Europie w sobotę (wetteronline.de)

Trzy ofiary upałów

W tym tygodniu z powodu upałów zmarli w Hiszpanii trzej mężczyźni: dwaj na zawał serca w Murcji, o czym poinformowało hiszpańskie radio Cadena Ser, a o śmierci trzeciego w Barcelonie powiadomiły służby ratunkowe.

Skwar nie tylko na Półwyspie Iberyjskim

W nadmorskim rejonie wypoczynkowym Cascais, około 30 kilometrów na zachód od Lizbony, doszło w piątek wieczorem do kilkugodzinnej przerwy w dostawie prądu. Przyczyną było przeciążenie sieci energetycznej wskutek masowego podłączenia klimatyzatorów i wentylatorów. Na kilka godzin zamknięto centra handlowe. W samej Lizbonie temperatura wynosiła 43 stopnie Celsjusza.

W Finlandii, gdzie średnia temperatura w sierpniu to 19 stopni, w tym tygodniu zanotowano 30 stopni. Niewielu Finów ma w swoich domach zainstalowaną klimatyzację, wobec czego w piątek jeden z supermarketów w Helsinkach zaprosił 100 swoich klientów na nocleg.

Upały wystąpiły również w Holandii, gdzie panuje również najdłuższa od dziesięcioleci susza. Klęska dotknęła też Niemcy, gdzie temperatura również od wielu dni przekracza miejscami 35 st. C.

Niewielkie i krótkie ochłodzenie

W Polsce odczuwamy nie tylko gorąco, ale również jego negatywne konsekwencje. Po obu stronach Bałtyku w morzu zakwitły sinice, dla których naturalnym środowiskiem jest tak samo woda słodka, jak i słona. Podczas wykwitu sinic przy odpowiednim nasłonecznieniu uwalniają się toksyny, dlatego w wielu kąpieliskach obowiązywały zakazy wchodzenia do wody.

- W ten weekend w kilku miejscach w południowo-zachodniej Hiszpanii i południowej Portugalii temperatura może sięgnąć 45 stopni Celsjusza - mówił meteorolog AccuWeather Tyler Roys,

W środkowej Europie na horyzoncie widać niewielkie ochłodzenie. W niedzielę i poniedziałek temperatura ma lekko spaść w niektórych regionach Polski i Niemiec. Niestety, odetchniemy z ulgą tylko przez chwilę. W czwartek temperatura ma poszybować do 35 st. C. Zobacz najnowszą prognozę pogody na pięć dni.