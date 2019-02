"Słońce 365 dni w roku, a teraz śnieg"

Sypnęło śniegiem w Las Vegas. "Musiałam nawet rzucić kilka śnieżek" - 11-02-2019 Takiej sytuacji nie było od 2015 roku. W Las Vegas w nocy z niedzieli na poniedziałek sypał śnieg. Media społecznościowe zalały zdjęcia i filmy. czytaj dalej

Opady śniegu pojawiły się w niedzielę wieczorem. W mieście Hendersen, należącym do zespołu miejskiego Las Vegas, spadło około 2,5 centymetra śniegu. Na zachodnich przedmieściach miasta - w Summeline - grubość pokrywy śnieżnej wyniosła od 2,5 do 5 centymetrów - podała Narodowa Służba Pogodowa (NWS).

- Takie piękne miasto. Słońce 365 dni w roku, zawsze błękitne niebo, a teraz śnieg - powiedział autor jednego z nagrań pokazujących opady śniegu.

Z powodu opadów konieczne było zamknięcie niektórych odcinków dróg międzystanowych i stanowych w pobliżu miasta.

Drugi raz w lutym, trzeci tej zimy

To już drugie opady śniegu w lutym. Wcześniej sypało 10 lutego, jednak płatki śniegu nie utworzyły trwałej pokrywy. Za te dwa zimowe epizody odpowiadają zaburzenia w wyższej warstwie atmosfery. Niedziela była przez nie trzynastym dniem z rzędu, podczas którego temperatura w Las Vegas spadła poniżej średniej wieloletniej.

Według NWS sytuacja, kiedy na lotnisku Las Vegas-McCarran w lutym dwukrotnie (lub częściej) padał śnieg, miała miejsce jedynie siedem razy, ostatnio w 1987 roku.

W rejonie Las Vegas Valley śnieg padał trzeci raz tej zimy. Wcześniej poprószyło 27 grudnia.

Synoptycy zapowiadają kolejne uderzenie zimy w południowo-zachodnie stany na noc ze środy na czwartek.