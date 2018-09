"Śmieci latały, gałęzie. Witryny sklepowe były porozbijane ". Relacja Polaka z Hongkongu

Trwa mordercza wędrówka Mangkhuta - 17-09-2018 Najsilniejsza tegoroczna burza, Mangkhut, sunie w głąb Chin. Żywioł ma na koncie kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych. czytaj dalej

- Te drzewa to po tajfunie - relacjonował podczas łączenia na żywo z TVN24 Reporter 24 Bartłomiej. Za jego plecami widać było obraz zniszczeń, w tym właśnie powalone drzewa. - Były też porozbijane witryny sklepowe. Śmieci latały, gałęzie, ale to wszystko, co najgorsze, już minęło - dodał.

Tajfun znacznie osłabł. Jak mówił Bartłomiej, Centrum Obserwacji Hongkongu wydało rano komunikat, wedle którego siła Mangkhuta spadła już do kategorii trzeciej skali. W krytycznym momencie doszła do kategorii 10 w 10-stopniowej rosnącej skali.

"W środku nic nie było odczuwalne"

Reporter podczas uderzenia tajfunu znajdował się w hotelu, gdzie było bezpiecznie. - W środku w ogóle nic nie było odczuwalne, z wyjątkiem podmuchów przez szpary w klimatyzacji - opowiadał. - Absolutnie nic nie wskazywało na to, że coś się dzieje na zewnątrz - przyznał.

W sklepikach, znajdujących się na dole przed hotelem, "życie funkcjonowało w połowie". Część była zamknięta, a część otwarta. - Można tam było, nie wychodząc z budynku, zrobić zakupy, zjeść coś i, że tak powiem, funkcjonować bez problemu - mówił pan Bartłomiej.

Prognozowana trasa przejścia tajfunu Mangkhut (Hong Kong Observatory)

Powrót do normy

Rośnie liczba ofiar

- Powoli wszystko wraca do normy. Wszystkie sklepiki, lokalne budy, stragany działają, służby sprzątają i porządkują ulice - zapewniał. Dodał, że widział już startujące i lądujące samoloty, co wskazuje na stopniowe wracanie do normy transportu lotniczego.

Tajfun wcześniej przeszedł przez Filipiny, pustosząc największą wyspę wyspiarskiego państwa - Luzon. Jak poinformowała w poniedziałek rano amerykańska telewizja CNN, Mangkhut zabił dwie osoby na południu Chin, a co najmniej 54 na Filipinach. Większość ofiar poniosła śmierć w wyniku osunięć ziemi.

W niedzielę, podczas uderzenia w Hongkong, wiatr wiał ze średnią prędkością ponad 170 kilometrów na godzinę, osiągając porywy do 220 km/h. Poziom wody w niektórych regionach podniósł się na wysokość 3,5 metrów.

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) nazwała go najsilniejszym cyklonem tropikalnym, jaki powstał na Ziemi w tym roku.