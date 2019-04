Śmiercionośne kiełbaski. Australia chce zabić dwa miliony dzikich kotów

Kotoniedźwiedź urodził się w Łodzi. "Tak naprawdę kota nie przypomina" - 15-04-2019 W łódzkim ogrodzie zoologicznym pojawił się nowy mieszkaniec. To mały binturong, nazywany również kotomisiem lub kotoniedźwiedziem. Jego rodzice są jedyną parą przedstawicieli tego gatunku w Polsce. czytaj dalej

W Australii trwa wojna z dzikimi kotami. W 2015 rząd zadecydował, że do 2020 roku uśmiercone zostaną ich dwa miliony.

Częścią planu eliminacji ma być podawanie dzikim kotom śmiercionośnych kiełbasek. W przepisie znajduje się między innymi mięso kangura. Trucizna, którą dodano do kiełbasek, nie wpływa na ich smak.

- Kiełbaski muszą dobrze smakować. To ostatni posiłek kota - powiedział pomysłodawca doktor Dave Algar.

Tak przygotowaną trutkę zrzuca się z powietrza na tereny, na których występują dzikie koty. Zwierzęta umierają w ciągu 15 minut od spożycia kiełbaski.

Niektóre obszary kontynentu poszły o krok dalej. W stanie Queensland istnieje zarząd oferujący 10 dolarów australijskich jako nagrodę za przyniesienie skóry głowy dzikiego kota.

Aktywiści PETA biją na alarm, a wszystkie działania nazywają okrucieństwem.

Zabić kota to ocalić inne gatunki?

Dlaczego Australijczycy zdecydowali się ograniczyć populację dzikich kotów? Ponieważ to drapieżniki. Chociaż dzikie i domowe koty należą do jednego gatunku, to te pierwsze muszą samodzielnie polować, aby przetrwać. W efekcie giną inne zwierzęta.

Właścicielowi umiera kot, kolejnego mieć już nie może. "To brzmi radykalnie" - 31-08-2018 Władze miasteczka na południowym wybrzeżu Nowej Zelandii chcą wprowadzić bardzo radykalne środki, by chronić regionalną faunę. Planują drastycznie zmniejszyć liczbę kotów. czytaj dalej

Uważa się, że pierwsze koty przybyły do Australii w XVII wieku. Od tego czasu ich liczba sukcesywnie rosła, a obecnie szacuje się, że 99,8 procent terenów kraju jest przez nie zamieszkałych. Jak powiedział krajowy komisarz do spraw zagrożonych gatunków Gregory Andrews - od czasu wprowadzenia zwierząt na tereny kontynentu mogło wyginąć około 20 gatunków ssaków. To sprawia, że dzikie koty stanowią największe zagrożenie dla rodzimych gatunków Australii. A szacuje się, że około 80 procent ssaków i 45 procent ptaków, które tam żyją, nie występuje nigdzie indziej na świecie.

Dla kotów rodzime australijskie gatunki są łatwym łupem. Według badań koty zabijają dziennie ponad milion rodzimych ptaków i 1,7 miliona gadów w całej Australii. Bardzo zagrożone są też gryzonie takie jak królikoszczur krzaczastoogonowy czy małe torbacze jak krótkonos złocisty.

- Nie zabijamy kotów, ponieważ ich nienawidzimy. Musimy dokonywać wyborów, aby uratować zwierzęta, które kochamy i które definują nas jako kraj - powiedział Andrews.

Rząd, który ogłosił plan wszczęcia eliminacji kotów w 2015 roku zobowiązał się do przekazania pięciu milionów dolarów na wsparcie grup, które zdecydują się zabijać koty.

Krzyk ekologów

Działacze na rzecz ochrony środowiska krytykują te plany.

Koty zagrażają ptakom i ssakom. Tylko w Polsce "zabijają miliony kręgowców rocznie" - 29-01-2019 Jak szacują naukowcy, około 631 milionów ssaków i niemal 144 miliony ptaków co roku pada w Polsce ofiarami kotów. czytaj dalej

Tim Doherty, ekolog z Deakin University, zgadza się, że koty powodują "duże straty" pośród rodzimych gatunków Australii, ale uważa, że w planie eliminacji jest wiele niewyjaśnionych kwestii.

- W 2015 roku, kiedy ustalano plany eliminacji, nie wiedzieliśmy, ile dzikich kotów żyje w Australii - powiedział, dodając, że niektóre szacunki mówiły o 18 milionach zwierząt, a to dużo więcej niż wynosi stan faktyczny.

- Nie ma naprawdę wiarygodnego sposobu oszacowania populacji dzikich kotów na całym kontynencie, a jeśli zamierzasz ustawić znaczący cel, musisz zmierzyć wszystko - stwierdził.

Kolejną palącą kwestią jest to, że zwykłe zabicie kota niekoniecznie ratuje życie ptaka lub ssaka, ponieważ kot musi mieszkać na obszarze, w którym faktycznie zagraża zwierzętom. Istotne jest także zagęszczenie populacji na obszarze występowania.

- Musi być zagęszczenie, a nie rozproszenie - stwierdził.

Kot utknął na wysokości. Zobacz ślizg po betonowej zaporze - 20-01-2019 W amerykańskim stanie Indiana na zaporze przy jednym ze zbiorników wodnych utknął kot. Na pomoc ruszyli mu wojskowi. czytaj dalej

Nie tylko Australia

Plan eliminacji spotkał się z krytyką znanych osób, między innymi piosenkarza Morrisseya oraz aktorki Brigitte Bardot.

Problem dzikich kotów dotyczy nie tylko Australii. W Nowej Zelandii pojawiły się wezwania, aby całkowicie zrezygnować z kotów domowych. Według śmiałych zapewnień rządu, do 2050 roku w kraju nie będzie ani jednego kota. W Nowej Zelandii nie występują gatunki rodzimych ssaków lądowych, ale rozwija się populacja ptaków, na przykład nielotów kiwi. Obecnie koty zagrażają około 37 procentom wszystkich gatunków ptaków.

W 2013 roku nowozelandzki ekonomista Gareht Morgan naraził się miłośnikom kotów, kiedy rozpoczął kampanię zachęcającą do unikania zastępowania pupili, które odeszły nowymi kotami.

- Koty są jedynymi prawdziwymi sadystami świata zwierząt, seryjnymi mordercami, które torturują bez litości - grzmiał wtedy.

W zeszłym roku w małym nadmorskim miasteczku Omaui na południu Nowej Zelandii rozważano zakaz nabywania nowych kotów domowych w okolicy, ale wycofało się z planu.

- Nie nienawidzimy kotów, chcemy by w naszym środowisku kwitła dzika przyroda - powiedział prezes lokalnej organizacji zajmującej się ochroną terenu John Collins.