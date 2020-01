Polska "gotowa na wszczęcie procedur" w związku z koronawirusem z Chin - 23-01-2020

Namierzenie pasażera, który może być zagrożony, poddanie go kwarantannie, umieszczenie go na oddziale zakaźnym i zastosowanie terapii - to procedury, którym będzie musiała sprostać Polska, gdyby doszło do ogłoszenia Stanu Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym. Główny Inspektorat Sanitarny zapewnia, że Polska jest na to gotowa. czytaj dalej