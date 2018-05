Śmiertelny wypadek na planie. Żyrafa uderzyła filmowca

"Cieszę się, że żyję". Mężczyzna zaatakowany przez niedźwiedzia - 11-01-2018 W miejscowości Naples na Florydzie w Stanach Zjednoczonych mężczyzna został zaatakowany przez niedźwiedzia. czytaj dalej

47-letni Carlos Carvalho był członkiem ekipy, kręcącej film w ośrodku turystycznym Glen Afric w miejscowości Broederstroom. To rodzaj farmy, która oprócz usług hotelowych zapewnia gościom także bezkrwawe safari - kontakt z dziką przyrodą i zabytkami dziedzictwa historycznego RPA.

W ubiegłą środę podczas plenerowych zdjęć doszło do tragedii. Żyrafa o imieniu Gerald silnym zamachem głowy uderzyła w głowę Carvalho.

- Kiedy Carlos stał przed żyrafą, zwierzę nagle rozstawiło nogi, pochyliło szyję i zamachnęło się głową w jego stronę - relacjonował Richard Brooker, do którego rodziny należy farma.

"Nie myślałem, że umrze"

Drikus Van Der Merwe, inny członek ekipy filmowej, stał w tym czasie obok Carvalho.

- Nie czuliśmy się zagrożeni, zwierzę wydawało się po prostu zaciekawione - opowiadał. - Zaczęliśmy kręcić zbliżenia na jego tułów i nogi. Carlos patrzył przez kamerę, gdy Gerald zamachnął się i uderzył go w głowę. To było nagłe i Carlos nawet nie zdążył tego zauważyć. Nie był świadomy niebezpieczeństwa - dodał.

- Wiedziałem, że ma ciężki uraz głowy. Ale nie myślałem, że umrze - dodał Van Der Merwe.

Award-winning South African filmmaker Carlos Carvalho was killed last week at the age of 47 while filming at Glen Afric Country Lodge. Carvalho succumbed to his injuries after he was headbutted by a giraffe pic.twitter.com/GZZ5QuiJfE — Sherman (@Shermanbot) 7 maja 2018

"Zignorował zasady bezpieczeństwa"

Carvalho został przetransportowany do szpitala w Johannesburgu, gdzie zmarł z powodu obrażeń.

Richard Brooker poinformował, że żyrafa nie zostanie uśpiona, ponieważ oceniono, że nie stanowi zagrożenia. Rzecznik Glen Afric zasugerował, że winę za incydent ponosi sam Carvalho, który "samowolnie" zbliżył się do zwierzęcia, ignorując zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.