Śnieg i mróz. Europa zmaga się z zimą

Podzielony wir polarny przyniósł silny mróz - 27-02-2018 Od kilku dni mróz ściska Polskę. Tymczasem powietrze na biegunie północnym jest cieplejsze niż powinno o tej porze roku. Zawirowania pogodowe omawiała fizyk atmosfery doktor Joanna Remiszewska-Michalak. czytaj dalej

Fala mrozu, która dotarła pod koniec lutego do Europy, nazywana jest przez media brytyjskie "bestią ze wschodu", przez Holendrów "syberyjskim niedźwiedziem", a w Szwecji "armatką śniegową". Nazwy nie oddają jednak powagi sytuacji - z powodu wychłodzenia od piątku na Litwie zmarły cztery osoby, we Francji trzy, w Rumunii dwie, a we Włoszech jedna. W Polsce od 1 listopada z tego powodu zmarło już 58 osób.

Niska temperatura w całej Europie

Termometry pokazują w wielu miejscach Europy bardzo niskie wartości. We Włoszech w rejonie miejscowości Campoluzzo niedaleko Trydentu w nocy z niedzieli na poniedziałek odnotowano -40 stopni Celsjusza. W szwedzkiej części Laponii w poniedziałek zarejestrowano -39,6 st. C, a we Flattnitz na południu Austrii -25,4 st. C. Na najwyższym szczycie górskim Niemiec - Zugspitze - w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura wynosiła -30,5 st. C. Była to najniższa od ponad 100 lat temperatura o tej porze roku.

Tej samej nocy na zachodzie Czech było -24,6 st. C i do -26 st. C na Litwie. Temperaturę na poziomie -10 st. C odnotowano również w Kosowie, a -20 st. C w rejonie górskim wokół Sarajewa w Bośni i Hercegowinie. W tym samym kraju pod ciężarem śniegu zawaliły się dachy wielu domów w kantonie uńsko-sańskim.

Wideo Zima w Chorwacji

Śnieżne rekordy

Kolejne ofiary mrozu w Polsce. Ostrzeżenia niemal w całym kraju - 28-02-2018 Mróz nadal występuje w całym kraju. W środę rano miejscami było -18 stopni Celsjusza. Tylko w ciągu ostatniej doby z powodu wychłodzenia zmarło pięć osób. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wszystkich województw. czytaj dalej

W poniedziałek w Rzymie śnieg padał najintensywniej od sześciu lat. W związku z tym władze poprosiły wojsko o odśnieżanie ulic. W miarę przemieszczania się mroźnego powietrza na południe śnieg pokrył również Neapol. We wtorek odnotowano jego największą ilość w tym mieście od 1956 roku.

Rekordowe opady śniegu (o wysokości 182 centymetrów) sparaliżowały chorwackie miasteczko Delnice, a służby ratownicze przez kilka godzin ewakuowały mieszkańców pobliskiej wioski Mrzla Vodica.

Śnieg spadł także w kontynentalnej części Francji, w której tak niskiej temperatury nie było o tej porze roku od 13 lat, oraz na Korsyce - tam nie widziano go od 30 lat. Na wschodnich terenach Wielkiej Brytanii miejscami zalega go nawet 10 centymetrów.

Zmagania z licznymi utrudnieniami

Śnieg w Rzymie stopniał, kłopoty zostały. Burmistrz przyspiesza powrót z Meksyku - 26-02-2018 Wielogodzinne opóźnienia pociągów to rezultat ataku zimy we Włoszech. Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie stolicy. Pociągi dużych prędkości przyjeżdżają do Rzymu z siedmiogodzinym opóźnieniem. Wiele lokalnych połączeń odwołano. czytaj dalej

Z powodu śniegu i gołoledzi w całej Europie występują znaczne utrudnienia w transporcie. Na wielu lotniskach loty były opóźnione lub odwołane.

W Chorwacji występowały przerwy w kursowaniu pociągów na linii Zagrzeb-Split, w Rumunii zamknięto trzy porty na Morzu Czarnym, a w Bułgarii - lotnisko w Warnie.

Zamknięte były również liczne szkoły - między innymi w wielu miastach Włoch, w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii czy Albanii.

W Europie podjęto także wiele inicjatyw w celu ochrony bezdomnych: w rzymskich ośrodkach zorganizowano dodatkowe 400 miejsc, w Berlinie - 100. We Francji trzy czwarte kraju objęto planem "wielki mróz", w ramach którego otwarto dodatkowe 5,3 tysiąca miejsc, w tym 1,7 tysiąca w samym Paryżu.

Meteorolodzy spodziewają się mrozów do końca tygodnia.

Sprawdź prognozę pogody na środę dla Polski: