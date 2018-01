"Śnieg lepiej wygląda w górach". Miasto w korkach, do pracy na nartach

W stolicy Norwegii we wtorek duże opady śniegu spowodowały utrudnienia w ruchu ulicznym. Niektórzy mieszkańcy, by uniknąć korków, podążali do pracy na nartach biegowych.

We wtorek na Oslo spadło 10 cm śniegu. W porannych godzinach szczytu utworzyły się korki. Wiele osób uznało, że szybciej i zdrowiej będzie poruszać się po mieście na nartach biegowych. Niektórzy mieszkańcy w ten właśnie sposób dotarły do pracy.

- We wtorek narty były najlepszym pomysłem, nawet w centrum Oslo. Było mokro i prawie nic nie było widać - tłumaczyła 31-letnia Sara Johannessen, która wybrała narty zamiast samochodu. - Myślę, że to świetny pomysł na rozpoczęcie dnia. Coś zupełnie innego niż to, co robię zazwyczaj - dodała.

Także 56-letni Jens Deunk z dzielnicy Majorstuen w zachodniej części Oslo musiał zmienić plan dnia w związku z obfitymi opadami. Ocenił przy tym, że śnieg lepiej wygląda w górach.

"Sytuacja awaryjna"

Władze miasta podały, że przy sprzątaniu śniegu z ulic miasta pracowało 300 osób. Prognozy sprawiły, że przygotowania do wzmożonego ataku zimy rozpoczęto już w weekend. Sprawdzono między innymi, czy sprzęt jest w dobrym stanie.

- Od dawna nie doświadczyliśmy tak dużych opadów śniegu w Oslo. Dla nas była to sytuacja awaryjna - zaznaczyła Monica Olsen z departamentu środowiska stołecznych władz.