Śnieg na plaży w Barcelonie, -20 stopni u podnóży Pirenejów. Taką zimę mają Hiszpanie

W czwartek zabieliły się plaże Barcelony. Hiszpanie i turyści nie mieli jednak możliwości cieszyć się tym widokiem zbyt długo - śnieg leżał zaledwie kilka godzin, po czym się stopił.

W mieście Das (prowincja Girona) u podnóży Pirenejów w nocy z czwartku na piątek temperatura spadła do -21,5 stopni Celsjusza. Władze otworzyły schroniska dla bezdomnych.

Region nawiedziły również intensywne opady śniegu. W Berguedzie, na północ od stolicy Katalonii, wystąpiły intensywne opady śniegu. Władze przeznaczyły pół miliona euro na zwalczenie skutków zjawiska. Pieniądze mają zostać przeznaczone między innymi dla mieszkańców około 380 domów, które zostały uszkodzone po opadach.

Śnieg spowił też inne rejony kraju. Sypało między innymi w Aller (prowincja Asturia) i okolicach. Biało było również w Galicji, Kraju Basków oraz Leon.

W czwartek wieczorem na terenie Hiszpanii utrudnienia występowały na łącznie kilkuset kilometrach dróg, w tym szybkiego ruchu. W wielu innych miejscach nie obyło się bez łańcuchów na oponach.

Hiszpańskie służby meteorologiczne AEMET wydały ostrzeżenia. W piątek na północy Katalonii, w Aragonii oraz w Kastylii-La Manchy miejscami obowiązywały alerty drugiego stopnia przed mrozem. Przed śniegiem ostrzegano północne regiony. W regionach położonych nad Oceanem Atlantyckim groźny jest również silny wiatr przybrzeżny.

A world premiere (probably)! #Sneckdown s revealed in #Barcelona today thanks to #snow. And in the 1st photo, #desirelines of cyclists reacting to bad infra #design . It\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s an #urbanism extravaganza! pic.twitter.com/hDHf50TI5z

— Colville-Andersen (@copenhagenize) 8 lutego 2018