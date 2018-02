Zarówno w stolicy Chorwacji, Zagrzebiu, jak i w wielu innych miejscach kraju, śnieg zaczął padać w piątek wczesnym popołudniem. Był to pierwszy taki opad w 2018 roku. Widok ten bardzo ucieszył wielu mieszkańców stolicy. Od dzieci, które mają wreszcie okazję pozjeżdżać na sankach, po dorosłych, którym taka odmiana bardzo się podoba.

- Uwielbiamy śnieg, zabija wirusy, cieszymy się nim - powiedziała chorwackim reporterom mieszkanka Zagrzebia.

- Dzięki Bogu, że wreszcie spadł. Pomimo, że miał spaść już dawno: dwa tygodnie temu, miesiąc temu, na święta... Ale oto i on, wreszcie przyszedł - zaznaczył inny mieszkaniec miasta.

Mieszkańcy miejscowości Slunj, która położona jest około 100 km na południe od Zagrzebia, nie byli zaskoczeni śniegiem. Jednak nie spodziewali się zasypanych głównych dróg. Służby nie nadążały z ich odśnieżeniem. Dla kierowców biała aura okazała się sporym utrudnieniem. Z czasem jednak odśnieżarki uporały się z zalegającym śniegiem.

6 stycznia padł rekord ciepła w Chorwacji. W Zagrzebiu termometry wskazały 18 stopni Celsjusza. Był to najcieplejszy szósty dzień stycznia w stolicy od początku pomiarów, które rozpoczęto prawie 70 lat temu.

Look at this fairy tale in the capital of Croatia, Zagreb 😍🌨️❄️☃️#Croatia #Zagreb #snow pic.twitter.com/T8tdpCrKJ3

— Danijela Galeković (@DanijelaGalekov) 7 lutego 2018