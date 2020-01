Śnieg w Grecji i w Turcji. Poważne utrudnienia

"Wygląda to wiosennie". Zima nie wybiera się do Polski - 07-01-2020 W ciągu najbliższych dni pogoda będzie odbiegała od takiej, której spodziewamy się w styczniu. Termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza. Skąd takie ciepło w Polsce? Na to pytanie w programie "Wstajesz i wiesz" odpowiedział prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Burza, która wkroczyła do Grecji znad Morza Egejskiego, przyniosła w poniedziałek obfite opady śniegu, deszczu i silne porywy wiatru.

Wiele samolotów utknęło na międzynarodowym lotnisku w Atenach. Problemy były również z połączeniami promowymi. Wszystkie połączenia w głównych portach kraju, czyli Pireus, Rafina i Lavrio zostały zawieszone. Trudne warunki pogodowe mają występować do późnego wtorku.

Samochody ślizgały się na drogach

Zimowa aura zapanowała w poniedziałek też w stolicy Turcji Ankarze. Gwałtowne opady śniegu spowodowały poważne utrudnienia na drogach. Wielu kierowców straciło kontrolę nad samochodami. Niektóre pojazdy ślizgały się na oblodzonych drogach i zderzały ze sobą. Podczas zjeżdżania z góry jeden z pasażerów busa wypadł przez drzwi. Nie ma informacji, aby jakiekolwiek osoby odniosły obrażenia.

Chwile grozy przeżyli we wtorek pasażerowie jednego z samolotów. Na lotnisku Sabiha Gokcen w Stambule samolot z 164 pasażerami na pokładzie zboczył z pasa startowego i utknął z powodu trudnych warunków. Pasażerowie musieli zostać ewakuowani. Jak poinformowały linie lotnicze Pegasus, nie ma żadnych ofiar. Loty na lotnisku zostały zawieszone do godzin wieczornych we wtorek.