"Śnieg wyzwala w ludziach wewnętrzne dziecko". Zima dotarła do Francji i Belgii

Kilka centymetrów śniegu może zakłócić ruch drogowy

W 24 departamentach na północy i w centrum Francji, w tym w Paryżu, obowiązywał we wtorek pomarańczowy alert śnieżny, oznaczający ograniczenia w ruchu. Opady śniegu zapowiadane są też na środę. Od czwartku mają słabnąć, za to można się spodziewać ochłodzenia.

W regionie paryskim Ile-de-France dla ruchu samochodowego zamknięto we wtorek drogę krajową 118. Już wcześniej nie mogły się po niej poruszać samochody ciężarowe. To na tej drodze w lutym ubiegłego roku - kiedy Francję paraliżował atak zimy - prawie dwa tysiące kierowców utknęło na całą noc z powodu silnych opadów śniegu.



W środę śnieżyć ma na wschodzie Francji, w Ardenach i w Burgundii, gdzie zapowiadane jest od 5 do 10 cm śniegu, w górach lokalnie do 15 cm. Spora porcja świeżego opadu spodziewana jest też w Pirenejach na południu kraju.

Francuska agencja prasowa AFP zwróciła uwagę, że doświadczenia ostatnich lat pokazały, iż nawet kilka centymetrów śniegu może zakłócić ruch drogowy w kraju.

Minister transportu Elisabeth Borne oświadczyła, że władze wzywają do zachowania ostrożności i "poczyniły przygotowania" w związku z opadami. - Jeśli możemy, unikajmy jazdy samochodem. Sprawdzajmy stan dróg - apelowała w Radio Classique.

"Grand froid"

W siedmiu francuskich departamentach uruchomiono programy "grand froid" (wielkie zimno) mające na celu zwiększenie miejsc w ośrodkach i schroniskach dla bezdomnych.



Swoje podwoje dla turystów we wtorek zamknęła paryska wieża Eiffla. Po kilku godzinach wieżę odśnieżono, opady śniegu zastąpił deszcz i na wieżę znów można było wchodzić.

Także w środę otwarcie wieży Eiffla opóźniło się o dwie godziny, a i później, ze względu na odśnieżanie, nie udostępniono do zwiedzania wszystkich jej części.

Kierownictwo wieży Eiffla zaleca turystom, by przed wyprawą sprawdzili, jaka jest sytuacja.

Opady śniegu, jak widać na zdjęciach i nagraniach, sprawiły frajdę wielu paryżanom i gościom francuskiej stolicy. Obrzucali się śnieżkami i chętnie fotografowali na tle białego krajobrazu.

"Miasto wygląda inaczej"

Śnieżna zima dotarła także do Belgii; jak piszą agencje prasowe - po raz pierwszy w tym roku. Królewski Instytut Meteorologiczny wydał żółty alert, przestrzegając przed śliskimi nawierzchniami.

- Jest naprawdę ładnie, miasto wygląda inaczej i bardziej interesująco - oceniła w rozmowie z agencją Reutera mieszkanka Brukseli. - Kiedy spadnie dużo śniegu, jest taki rodzaj ciszy, jakiego nie ma kiedy indziej. To wyzwala w większości ludzi wewnętrzne dziecko - dodała.

- Uwielbiam śnieg. Ten moment, kiedy spadł, a jeszcze nie topnieje, jest jednym z najlepszych - podkreślił inny przechodzień.



Mniej entuzjazmu okazali Pedro i Daniela, turyści z Portugalii. Przyznali, że jest pięknie, ale poskarżyli się, że marzną.