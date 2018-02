W Hiszpanii zamkniętych zostało przynajmniej 18 dróg, a na dziewięćdziesięciu jest obowiązek jeżdżenia z łańcuchami na oponach - podaje agencja informacyjna Reuters.

W czwartek hiszpańska agencja pogodowa AEMET wydała ostrzeżenia informujące o wysokich opadach śniegu, które miały pojawiać się przez kolejnych sześć dni na obszarach położonych na wysokości powyżej 300 metrów nad poziomem morza.

W efekcie tych opadów w niektórych miejscach ruch został całkowicie sparaliżowany.

Służby w około trzydziestu hiszpańskich prowincjach pozostają czujne w obliczu trudnych warunków pogodowych. Odcięte są drogi w prowincji Burgos, a także w Almerii i Granadzie. W Asturii przez śnieg został wstrzymany ruch samochodów ciężarowych.

Ostrzeżenia drugiego stopnia o silnych opadach śniegu i oblodzeniu utrzymują się w 15 prowincjach na północy, północnym wschodzie i południu Hiszpanii. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą centrum kraju. Miejscami pojawia się tam marznący deszcz.

Very snowy Spain... With the Cantabrian Mountains exposed to cold air flowing over the Bay of Biscay, snow totals will stack up. Meanwhile moisture-laden air pushing in from the Balearic Sea will aid significant snow for the Pyrenees.



Latest ARPEGE --> https://t.co/OFA0CXoNSt pic.twitter.com/HRrKkT8xAe

— wxcharts (@wxcharts) 4 lutego 2018