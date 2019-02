Śnieżyce w Seattle. Tak dużo śniegu nie spadło tam od 70 lat

"To może być burza, jakiej nie widzieliśmy od wielu lat" - 09-02-2019 W piątek w Seattle spadło tyle śniegu, ile średnio spada w ciągu całego roku. Półki sklepowe zupełnie opustoszały. Kierowcy porzucają samochody na drogach. Z uwagi na opady śniegu, w całym stanie Waszyngton obowiązuje stan wyjątkowy. czytaj dalej

Niektórzy się cieszą...

W piątek i sobotę w Seattle spadło prawie 20 centymetrów śniegu. W rejonach górskich było go jeszcze więcej - 27 centymetrów. To najwięcej w lutym od przeszło 70 lat. Taka pogoda w tym regionie to niecodzienność.

Od Queen Anne, przez Capitol Hill po zachodnie regiony Seattle dzieci i dorośli próbują skorzystać z okazji, by móc pojeździć na śniegu. Niektórzy wykorzystują co tylko mają pod ręką - nawet kosze do prania.

- To wspaniała okazja by pojeździć na śniegu. Dobrze, że mieszkamy obok szkoły, gdzie jest górka, z której można pozjeżdżać - powiedział Tony Muhlenkamp, który zjeżdżał na sankach ze swoimi dziećmi w niedzielny poranek.

Wideo Po ulicach Seattle można jeździć na nartach (ENEX)

... a inni cierpią

Nie wszyscy jednak są zadowoleni z zimowej pogody. W innych rejonach stanu Waszyngton występują duże utrudnienia na drogach. W sobotę na jednej z głównych autostrad uwięzionych zostało kilkaset samochodów. Służby patrolowe odradzały podróżowanie w tamtych regionach.

Gdyby tego jeszcze było mało, meteorolodzy przewidują dwie burze śnieżne, które mają uderzyć w ten region w ciągu kolejnych dwóch dni. Jak poinformowała meteorolog CNN Haley Brink, obszary objęte ostrzeżeniami wzdłuż zachodnich stanów USA zamieszkuje ponad 15 milionów ludzi.

- Wszyscy mieszkańcy stanu Waszyngton powinni przygotować się na opady śniegu - powiedziała w oświadczeniu Jay Inslee, gubernator stanu. - Doradzałabym wszystkim wstrzymanie się z podróżami, a jeśli są one konieczne - dokładne ich zaplanowanie - dodała.

Do poniedziałkowego popołudnia temperatura w tym regionie może spaść do 1 st. Celsjusza. Jak poinformowała Brink, średnia w Seattle w lutym o tej porze wynosi 9 st. C.

Had my own cryotherapy session this morning walking to @celsius_LQA only to find it closed due to the Seattle snow #seattlesnowpocalypse2019 #whenthestudiolooksopenonclasspass pic.twitter.com/gOmT09S2tq — Nancy Wang (@NancyZWang) 10 lutego 2019



We survived the snow in Seattle pic.twitter.com/nms6OZATTV — Lari (@vlarial) 10 lutego 2019



Seattle Snow 2019 https://t.co/9KqCoUXkLH pic.twitter.com/DcOdrVob06 — Pravin Kumar (@pravinselvamk) 10 lutego 2019





Wideo Tak Seattle przygotowywało się na śnieżyce