kakadu

Około 60 ptaków z gatunku kakadu cienkodziobych (łac. Cacatua tenuirostris) isinookich (Cacatua sanguinea) znaleziono w środę w pobliżu szkoły podstawowej One Tree Hill, na północ od miasta Adelaide na południu Australii.

Jeden z wolontariuszy Casper's Bird Rescue - lokalnej organizacji zajmującej się ochroną zwierzęt - poinformował jej założycielkę o masowej śmierci ptaków.

- Otrzymałam telefon od opiekuna, który był bardzo przygnębiony. Mówił, że ptaki spadały z drzew, z nieba - powiedziała Sarah King, założycielka Casper's Bird Rescue w rozmowie ze stacją radiową ABC Adelaide.

- Przypominało to scenę z horroru - przekazała King w rozmowie z BBC. - Ptaki nie mogły latać, leżały na ziemi i zwijały się z bólu. Niektórym z dzioba leciała krew. Od razu pomyśleliśmy, że mogły zostać otrute, bo to już zdarzało się wcześniej - dodała.

Prawdopodobnie zostały otrute

Ptaki zostały zabrane do weterynarz Trudy Seidel, która próbowała im pomóc.

- Myślimy, że to jakiś rodzaj trucizny. U niektórych ptaków, które zbadaliśmy, odkryliśmy, że ich żołądki były pełne zboża, ale nie mamy żadnego raportu toksykologicznego, który by potwierdzał otrucie. Skontaktowaliśmy się z urzędem zajmującym się bezpieczeństwem biologicznym, ptaki są badane pod kątem tego, czy nie miały jakiejś egzotycznej choroby. Jednakże najbardziej prawdopodobne jest to, że zostały otrute - tłumaczyła Seidel.

King powiedziała, że raport toksykologiczny może pomóc w odnalezieniu sprawcy. - Osoby, które kupują truciznę, są rejestrowane - przekazała.

Australijski Departament Środowiska i Wody (Department for Environment and Water) poinformował, że nie można jeszcze potwierdzić przyczyny śmierci zwierząt.

- Trwają badania nad chorobami i toksynami, a ich ukończenie potrwa kilka tygodni - powiedziała w rozmowie z BBC rzeczniczka departamentu.

Oba te gatunki ptaków przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody uznawane są za pospolite, szeroko rozpowszechnione i nie grozi im wyginięcie ani nawet nie są bliskie takiego zagrożenia.