"Skala tej tragedii jest druzgocąca". Sześć osób nie żyje po erupcji wulkanu White - 10-12-2019 Co najmniej sześć osób zginęło, a 31 zostało rannych po erupcji wulkanu-wyspy White w Nowej Zelandii. Zaginionych nadal jest osiem osób. Władze podkreślają, że szanse na odnalezienie żywych są niewielkie. czytaj dalej

"Kompletny koszmar"

Tragiczny bilans erupcji wulkanu to sześć ofiar śmiertelnych i ponad 30 rannych. Wśród zaginionych jest amerykańska para ze stanu Wirginia - Matthew i Lauren Ureyowie. Nowożeńcy, którzy w październiku wzięli ślub, w ramach swojej podróży poślubnej, odwiedzili wulkaniczną wyspę White. Byli w grupie 47 turystów, którzy w chwili wybuchu przebywali na wyspie.

Jak powiedział w rozmowie z NBC News Rick Barham, ojciec Lauren, para doznała poważnych poparzeń.

Lauren została zabrana do szpitala w Auckland i poddawana jest leczeniu, ma poparzonych 25 procent ciała. Matthew od poniedziałku przebywa na intensywnej terapii w szpitalu w Christchurch, 80 procent powierzchni jego ciała jest poparzone.

- To był kompletny koszmar - powiedział Barham, dodając, że chce ubiegać się wizę, by polecieć do Nowej Zelandii. - Powiedziano nam, że może to zająć od 10 minut do 72 godzin. Nie dostaliśmy pomocy znikąd - żalił się dziennikarzom NBC News.

Janet Urey, matka Matthew, dowiedziała się o stanie jej syna i synowej z wiadomości na poczcie głosowej, którą zostawił Matthew.

- Nawet nie odsłuchałam całej wiadomości. Szybko oddzwoniłam - mówiła Urey.