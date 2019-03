Śpiący orangutan w walizce. Miał stać się zwierzątkiem domowym

Oklejone taśmą, zapakowane do walizek. Celnicy znaleźli 1500 żółwi - 04-03-2019 Ponad półtora tysiąca egotycznych żywych żółwi owiniętych taśmą klejącą i zapakowanych do walizek znaleźli celnicy z portu lotniczego w Manili na Filipinach. Było wśród nich wiele zwierząt z gatunków zagrożonych wyginięciem. czytaj dalej

Uśpiony w walizce

Andrei Zjestkov, 27-letni turysta z Rosji, próbował wywieźć z Indonezji orangutana. Mężczyzna miał go w walizce, chciał zabrać go do domu i zatrzymać jako zwierzę domowe. Orangutany są uznane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) za zwierzęta krytycznie zagrożone wyginięciem.

Zjestkov został zatrzymany w piątek na lotnisku Ngurah Rai w Denpasarze, na indonezyjskiej wyspie Bali, podczas kontroli bagażu. Podejrzliwi funkcjonariusze zatrzymali go i kazali otworzyć walizkę. Ich oczom ukazał się śpiący dwuletni samiec orangutana w rattanowym koszyku.

- Sądzimy, że orangutanowi podano leki przeciwalergiczne, dlatego zasnął. Znaleźliśmy takie leki w walizce - powiedział Ketut Catur Marbawa, pracownik organizacji ochrony przyrody z Bali. - Zjestkov wydawał się przygotowany, tak jakby przewoził dziecko - dodał Marbawa. Jak mówił, w bagażu znajdowało się mleko dla niemowląt.

Dostał go od przyjaciela

Oprócz orangutana, Rosjanin chciał przemycić też inne zwierzęta. W walizce znajdowały się dwa żywe gekony i pięć jaszczurek.

Zjestkov powiedział, że dostał orangutana od przyjaciela, także Rosjanina, który kupił go na targu w Jawie za trzy tysiące dolarów. Jak tłumaczył Zjestkov, przyjaciel przekonał go, że będzie mógł zabrać orangutana do domu i trzymać jako zwierzę domowe. Jak dodał Marbawa, przemytnikowi może grozić nawet pięć lat więzienia oraz grzywna w wysokości siedmiu tysięcy dolarów.

Według danych IUCN, obecnie na świecie żyje około 100 tysięcy orangutanów, najwięcej na terenie Indonezji i Malezji.