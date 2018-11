Spłonął plan serialu "Westworld", w ogniu rezydencje celebrytów. "Pozostaje dar życia"

Szalejące przez Południową Kalifornię pożary doprowadziły do śmierci 31 osób. Czytaj więcej o pożarach w tym stanie.

Żywioł nie omija terenów zamieszkanych przez celebrytów, muzyków i aktorów. Wśród znanych osób, które musiały uciekać ze swych domów przed ogniem, są Kim Kardashian West, aktor Scott Baio czy reżyser Guillermo del Toro. Ten ostatni na Twitterze napisał, że choć jego rezydencja (nazywana "Bleak House" - od tytułu powieści Charlesa Dickensa "Samotnia") jest zagrożona, to "pozostaje dar życia".



Evacuated last night. Bleak House and the collection may be endangered but the gift of life remains. Thousand Oaks and Agoura are still in danger. Malibu is being evacuated. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 9 listopada 2018

Również aktorka i piosenkarka Miley Cyrus poskarżyła się w niedzielę na Instagram Stories, że po tym, jak ogień wdarł się na należącą do niej - wartą ponad 2,5 miliona dolarów - posesję w Malibu, jej dom "już nie istnieje". Przetrwał tęczowy budynek studia nagrań, ale sama rezydencja, którą 25-latka dzieliła z narzeczonym, aktorem Liamem Hemsworthem, spłonęła. Cyrus przyznała, że i tak "należy do szczęściarzy". "Moje zwierzęta i MIŁOŚĆ MOJEGO ŻYCIA nie ucierpieli i tylko to w tej sprawie teraz się liczy" - przekazała.

Pożar zmusił też w piątek do ewakuacji Lady Gagę i jej rodzinę.

Ogień na planie "Westworld"

Wśród terenów strawionych przez ogień znajduje się Paramount Ranch, plan licznych amerykańskich filmów i seriali. Liczące ponad 1000 hektarów ranczo od 1927 roku należy do studia Paramount Pictures. Tam powstawały między innymi zdjęcia do serialu "Doktor Quinn" i do filmu "Snajper" Clinta Eastwooda.

W ostatnim czasie na terenie tym kręcone były zdjęcia do drugiego sezonu popularnego serialu "Westworld". Produkcja została wstrzymana, ludzi ewakuowaniu, ranczo "doszczętnie spłonęło". Stacja HBO w oświadczeniu wyraziła największe zaniepokojenie sytuacją.

Sad for fans of @WestworldHBO and shows like Dr Quinn Medicine Woman, the Paramount Ranch western town movie set has burned to the ground in the Woolsey Fire @CBSLA #westworld #Woolseyfire pic.twitter.com/DhZWaGbr6g — John Schreiber (@johnschreiber) 9 listopada 2018

Dom Geralda Butlera zabrał ogień

Także w Malibu ma swą rezydencję pochodzący ze Szkocji aktor Gerald Butler, znany z ról w takich filmach, jak "Upiór w operze", "Beowulf – Droga do sprawiedliwości", "P.S. Kocham cię" czy "Olimp w ogniu". Jak przekazał na Instagramie - fotografując się na tle pogorzeliska - "połowę domu zabrał ogień".

Wyświetl ten post na Instagramie. Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LosAngelesFireDepartment. If you can, support these brave men and women at SupportLAFD.org. Link in bio. Post udostępniony przez Gerard Butler (@gerardbutler) Lis 11, 2018 o 10:36 PST

Spłonął dom Robina Thicke

W ruinę zmienił się dom piosenkarza Robina Thicke. 41-latek na Instagramie w imieniu całej rodziny podziękował strażakom i ochotnikom za bohaterską postawę.

Wyświetl ten post na Instagramie. Family is safe! Praying for everyone out here! Post udostępniony przez Robin Thicke (@robinthicke) Lis 9, 2018 o 3:45 PST

Spłonął sprzęt muzyczny Limp Bizkit

Płomienie strawiły dom lidera rockowej grupy Limp Bizkit, Freda Dursta. Gitarzysta zespołu, Wes Borland zamieścił wideo na Instagramie. Jak napisał, zostawił tam swój sprzęt muzyczny.



Wyświetl ten post na Instagramie. My pedalboard, 2 guitars, 2 amps, a 2x12 cabinet, several other pedals and misc equipment were inside this house. Post udostępniony przez Wes Borland (@thewesborland) Lis 10, 2018 o 11:18 PST

Willa z "Kawalera do wzięcia" częściowo zniszczona



Żywioł dosięgnął rezydencję goszczącą uczestników reality show "Kawaler do wzięcia". Jak poinformował na Twitterze twórca programu Mike Fleiss, zagrożenie było ogromne. Na szczęście ludzie nie ucierpieli, ale - jak podał portal Entertainment Tonight - Villa De La Vina została częściowo zniszczona.

Pray for Malibu— and #TheBachelor Mansion... pic.twitter.com/D9t8VxFXeo — Mike Fleiss (@fleissmeister) 9 listopada 2018

Ewakuacja domu Alyssy Milano

Na drodze pożarów znalazła się posiadłość aktorki Alyssy Milano. W piątek na Twitterze uspokoiła, że jej dzieci i konie są bezpieczne, że bezpieczne jest wszystko, "co ma bijące serce".

Aktorka pomaga teraz zbierać pieniądze dla fundacji California Fire Foundation oraz lokalnych schronisk dla zwierząt.

Horses are finally safe. My children are safe. My home is in jeopardy but... everything with a heartbeat is safe. Thank you all for your concern.



To those who insisted on still being hurtful because our political affiliation is different, you are what is wrong with the country. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 9 listopada 2018

Caitlyn Jenner czuje się bezpiecznie

Niektórzy celebryci donoszą w mediach społecznościowych, że pożar im nie zagroził. Tak uczyniła Caitlyn Jenner, transseksualna adwokat i była lekkoatletka. Zamieściła na Instagramie wideo, na którym wraz ze swoją partnerką Sofią zapewniła, że obie są całe i zdrowe.

Wyświetl ten post na Instagramie. We’re out of the fire zone and are safe. Thinking about all those that are affected and hope you all are safe too. Post udostępniony przez Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) Lis 9, 2018 o 3:39 PST

