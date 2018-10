"Spłonęły bezcenne lasy", 21 rannych. Tysiąc strażaków walczyło z ogniem

Turyści ewakuowani z campingu. "Pożar dotarł do nas w ciągu godziny" - 07-10-2018 W Portugalii płoną lasy. Pożar wybuchł w Sintrze, ale rozprzestrzenił się na Cascais. Z ogniem walczy ponad 700 strażaków, a z zagrożonych terenów ewakuowano mieszkańców i turystów. Jednym z nich jest Wiktor, który przesłał na Kontakt 24 zdjęcia. czytaj dalej

Pożar, który wybuchł w Portugalii w nocy z soboty na niedzielę, spalił ponad 600 hektarów lasów i terenów rolnych. Z żywiołem walczyło ponad tysiąc strażaków. Jeszcze w poniedziałek rano służby dogaszały ogień.

Dodatkowym utrudnieniem w walce z żywiołem był silny wiatr, który powodował szybsze rozprzestrzenianie się ognia.

Spośród 21 rannych, 20 stanowili strażacy. Komendant obrony cywilnej Andre Fernandes powiedział, że połowa z nich uzyskała pierwszą pomoc jeszcze w pobliżu miejsca, w którym walczyli z ogniem. Stan wszystkich poszkodowanych jest stabilny i nic nie zagraża ich życiu.

Turystyczne miejsca blisko Lizbony

Pożar wybuchł na terenie parku narodowego Sintra i szybko dotarł do Cascais. Są to miejsca licznie uczęszczane przez turystów i znajdują się w niedużej odległości od Lizbony. Ewakuowano ponad 350 osób.

Mieszkający w pobliżu Sintry Antonio Sena przypomniał, że 52 lata temu na tych terenach doszło do jednej z największych tragedii w historii Portugalii. - We wrześnie 1966 roku w okolicach Sintry doszło do pożaru, który zabrał życie 25 osobom. Tym razem obyło się bez ofiar śmiertelnych, ale spłonęły kilkusetletnie, bezcenne lasy cedrowe - powiedział Sena.

Tragiczny poprzedni rok

W pożarach, które w zeszłym roku nawiedziły Portugalię, zginęło łącznie 112 osób. Największe wybuchały w środkowych dystryktach kraju: Leiria, Coimbra i Castelo Branco.

W tym roku z powodu panujących od sierpnia upałów utrzymuje się w Portugalii wysokie zagrożenie ogniem. Tylko od 1 do 7 października w całym kraju wybuchło ponad 640 pożarów.