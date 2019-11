Spod gruzu wyciągają kolejne ciała. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych w Albanii

Siedem kilogramów plastiku w żołądku jelenia. "Jadł te śmieci przez długi czas" - 27-11-2019 Ręcznik, saszetki z kawą, gumowe rękawiczki i torebki foliowe to tylko kilka ze "specjałów", jakimi żywił się jeleń znaleziony w poniedziałek w Parku Narodowym w Khun Sathan w Tajlandii. Z jego żołądka wydobyto siedem kilogramów plastikowych odpadów. Śmieci najprawdopodobniej zablokowały jego przewód pokarmowy. czytaj dalej

Szukają przysypanych gruzami

W Albanii w środę prezydent kraju ogłosił żałobę narodową w związku z silnym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło we wtorek ten kraj. Dzięki wsparciu psów, dronów i ciężkiego sprzętu służby przeczesujące gruzy znalazły pięć kolejnych ciał. W ten sposób liczba ofiar wzrosła do 26.

Trwa akcja ratownicza. Według informacji ministerstwa obrony w całym kraju rannych zostało 650 osób, a 20 uznawanych jest za zaginione. Jeśli bilans ofiar wzrośnie, środowe trzęsienie ziemi może być bardziej śmiertelne od tego z 1979 roku - wtedy zginęło 40 osób.

Przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic miasta Durres pod gruzami zawalonego hotelu mogą być uwięzione jeszcze dwie osoby.

- Nie wiemy, czy żyją - powiedział Mer Eryuksel, ratownik, który przybył do Albanii z Turcji.

Adrian Muci w wyniku trzęsienia stracił sześciu członków rodziny, zaś jego dom może się zawalić - Mam innych kuzynów i krewnych, ale nie wiem, gdzie oni są i czy żyją - powiedział. - Nigdy więcej nie będę mógł mieszkać w moim domu - dodał.

W Durres, gdzie śmierć poniosła większość ofiar, wielu mieszkańców - ze względu na powtarzające się wstrząsy wtórne - spędziła noc w namiotach i samochodach, a także na stadionie piłkarskim.

Pomoc zza granicy

Do kraju wysłano ponad 200 jednostek wyspecjalizowanych służb z Włoch, Francji, Rumunii, Turcji, Grecji, Chorwacji, Czarnogóry, Kosowa i Serbii. Będą wspomagać albańskich ratowników.

Szef rządu Edi Rama poinformował, że wszyscy którzy zostali bez dachu nad głową na zimę zostaną rozlokowani w hotelach.

- Mam nadzieję, że w 2020 roku będziemy mogli wybudować im nowe, lepsze domy - powiedział Rama w jednej z telewizji.

Trzęsienie ziemi w Albanii (PAP/EPA)





































30 kilometrów od stolicy

Według amerykańskiej służby geologicznej USGS ziemia w Albanii zatrzęsła się tuż przed godziną 4 w nocy z poniedziałku na wtorek. Epicentrum trzęsienia znajdowało się około 30 kilometrów na zachód od Tirany, a hipocentrum na głębokości 10 km.

Od wtorkowego poranka odnotowano ponad 250 wstrząsów wtórnych, niektóre miały magnitudę powyżej 5. Były odczuwalne na Bałkanach i w regionie Puglia w południowych Włoszech. Tego dnia niewielkie trzęsienie ziemi nawiedziło też Bośnię i Hercegowinę.

Strefa ryzyka

We wrześniu tego roku seria stosunkowo słabych wstrząsów o magnitudzie do 5,6 uszkodziła w Albanii około 500 domów. Ponad 100 osób zostało rannych. Wówczas albańskie ministerstwo obrony określiło to trzęsienie jako najsilniejsze od 30 lat. Wstrząsy odczuwalne były także w sąsiednich krajach: Macedonii Północnej i Czarnogórze.

Albania znajduje się w strefie podatnej na trzęsienia ziemi, którą co kilka dni nawiedzają wstrząsy, choć większość z nich nie jest odczuwalna.