Do piątkowego poranka na całym świecie odnotowano łącznie 533 015 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Liczba zakażonych w USA wzrosła do 85 604 i tym samym kraj ten wyprzedził Chiny, gdzie zakażenie potwierdzono u 81 340 osób. Bardzo zła sytuacja panuje również we Włoszech, gdzie zakażenie stwierdzono u 80 589 osób. W Hiszpanii liczba zakażonych sięgnęła 57 786. W Niemczech odnotowano 43 938 przypadków zakażenia.

Dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco. Wykresy aktualizowane są raz dziennie.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem poza Chinami

Koronawirus rozprzestrzenił się na ponad 190 krajów i terytoriów poza Chinami. Całkowita liczba zakażeń poza terytorium Chin wynosi 451 675.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem poza Chinami

Najwięcej przypadków w USA

Co najmniej 246 osób zakażonych koronawirusem zmarło w czwartek w USA - podała telewizja CNN. Trzeci dzień z rzędu liczba zmarłych w USA przekroczyła 100. Tym samym od początku epidemii COVID-19 w tym kraju zmarło prawie 1200 osób. Od czwartku to w USA jest najwięcej wykrytych przypadków Covid-19 na świecie - ponad 85 tysięcy.

365 ze wszystkich zgonów w USA przypada na miasto Nowy Jork. Liczba osób hospitalizowanych w stanie Nowy Jork wzrosła w czwartek o 40 procent w ciągu doby. Gubernator Andrew Cuomo mówi, że potrzeba tysięcy nowych łóżek szpitalnych i respiratorów.

- Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień - oceniła w czwartek gubernator Michigan Gretchen Whitmer. System służby zdrowia w stanie nad Wielkimi Jeziorami jest na skraju załamania: brakuje łóżek szpitalnych, maseczek ochronnych oraz testów. Hotele i szkoły, tak jak w Kalifornii, przygotowywane są jako tymczasowe miejsca dla chorych.

Najszybszy wzrost zakażeń występuje w Luizjanie, która - jak ostrzegają eksperci - może stać się kolejnym amerykańskim "epicentrum" choroby. W stanie nad Zatoką Meksykańską - zgodnie z ostrzeżeniami gubernatora Johna Bela Edwardsa - wraz z początkiem kwietnia zabraknie respiratorów.

- Jeśli tempo się utrzyma, po prostu nie będziemy mieli środków, by zadbać o wszystkich, którzy będą potrzebowali pomocy - powiedział w czwartek Edwards.

Duże ogniska choroby występują też w stanie Waszyngton, w Kalifornii oraz w New Jersey.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w USA

Gdzie zmarło najwięcej osób

We Włoszech liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wzrosła do 8215. To więcej przypadków śmiertelnych niż zanotowano w Chinach, biorąc pod uwagę oficjalne dane udostępniane przez ten kraj (3 292). W Hiszpanii - według oficjalnych danych - z powodu zakażenia zmarło 4365 osób. Na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zmarłych, jest Iran - 2234 osoby.

26 marca na całym świecie w związku z zakażeniem koronawirusem zmarło 2791 osób. To najwięcej od rozpoczęcia epidemii. Największy skok w liczbie przypadków śmiertelnych odnotowano z 23 marca (1873) na 24 marca (2381), wynosił 509 przypadków. Wysoka śmiertelność została zanotowana też w ostatnich dniach, tj. 25 (2388), 24 marca (2381), 23 marca (1873), 22 marca (1628), 21 marca (1626), 20 marca (1356), 19 marca (1080), 18 marca (973), 17 marca (817), 15 marca (686) i 16 marca (642 ofiary).

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych

Trendy w liczbie zakażonych

Najwięcej nowych przypadków zakażeń na całym świecie odnotowano 26 marca - 60 829. Dzień wcześniej, 25 marca, potwierdzono 48 461 nowych przypadków. 24 marca liczba ta wyniosła 43 744 osób. Czwarty najwyższy wynik odnotowano 23 marca (41 371).

Stały wzrost liczby nowych przypadków obserwowano od 4 marca. 8 marca zanotowano nieznaczny spadek - 3892 nowe zachorowania, jednak kolejnego dnia liczba ponownie wzrosła (do 4390 przypadków). Liczba nowych przypadków zmalała z 20 marca (30 664) na 21 marca (29 439), ale już od 22 marca (32 433) ponownie zaczęła rosnąć.

26 marca liczba nowych przypadków na świecie bez uwzględniania terytorium Chin sięgnęła 60 774. Największy wzrost nowych przypadków nastąpił z 25 marca (48 394) na 26 marca (60 774), czyli o 12 380 nowe przypadki.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem

Aktywne przypadki

Obecnie na całym świecie notuje się 383 824 tak zwane aktywne zakażenia koronawirusem. Są to przypadki osób, które aktualnie zmagają się z chorobą. U 364 189 osób choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 95 procent przypadków. Stan 19 635 osób, co stanowi 5 proc. pacjentów, jest poważny lub krytyczny.

Aktywne przypadki