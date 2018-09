"Stary! Tornado rozrywa budynek!". Nawet 12 trąb powietrznych nad stanem Wirginia

Florence: opady deszczu nie ustają. W Myrtle Beach zeszła trąba wodna - 17-09-2018 Florence ciągle przynosi ulewne opady deszczu. Wiele miejsc jest kompletnie zalanych. Pogoda sprzyja też innym gwałtownym zjawiskom. W regionie Myrtle Beach w Karolinie Południowej utworzyła się trąba wodna. czytaj dalej

Co najmniej jedna ofiara śmiertelna

W poniedziałkowe popołudnie czasu lokalnego nad amerykańskim stanem Wirginia przeszły tornada. Doniesienia mediów nie są jednoznaczne co do ich dokładnej liczby - mówi się o 10-12 żywiołach. Meteorologowie tłumaczą, że zjawiska są powiązane z pozostałościami po huraganie Florence.

Nie żyje co najmniej jedna osoba. Jak przekazał rzecznik prasowy straży pożarnej miasta Chesterfield, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Richmond, ofiarą śmiertelną jest pracownik firmy Old Dominion Flooring. Zginął na skutek zawalenia się budynku. Jedna osoba została przewieziona do szpitala z lekkimi obrażeniami.

Inne tornado przeszło nad miastem Midlothian. Jeden z mieszkańców utrwalił je na nagraniu. - Stary! Tornado rozrywa ten budynek - słychać na filmie.

Liczba tornad może być zawyżona

Narodowe Służby Pogodowe (NWS) poinformowały, że tornada zniszczyły wiele budynków, przewalały samochody i łamały drzewa. Kilka tysięcy odbiorców nie miało prądu w obszarze metropolitarnym Richmond. Niektóre szkoły zostały zamknięte na czas obowiązywania ostrzeżeń przed tornadami.

Instytucja zajmująca się prognozowaniem gwałtownych zjawisk, Storm Prediction Center, zaznaczyła, że podawana liczba tornad może być zawyżona. Nie wyklucza się, że niektóre doniesienia mogą dotyczyć tego samego zjawiska.

Florence, która w krytycznym momencie osiągnęła kategorię czwartą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, według informacji CNN z rana naszego czasu, pozbawiła życia co najmniej 32 osoby. Najbardziej ucierpiały stany Karolina Północna i Karolina Południowa.



Large tornado in Richmond Virginia, around 4 PM ET image via Pat Strepka pic.twitter.com/PCI6J5KPST — Brad Sowder (@TheBradSowder) 17 września 2018