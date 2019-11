"Stoimy w obliczu apokaliptycznego, totalnego zniszczenia". Ofiary śmiertelne w Wenecji

Są pierwsze ofiary śmiertelne powodzi w Wenecji. Na wyspie Pellestrina zginął mężczyzna porażony prądem w zalanym domu. Zmarła też druga osoba.

"Stoimy w obliczu apokaliptycznego, totalnego zniszczenia" - takimi słowami sytuację w zalanej Wenecji opisał szef władz regionu Wenecja Euganejska Luca Zaia. Jak oświadczył w środę w telewizji, "pod wodą jest 80 procent miasta, szkody są niewyobrażalne, straszne". Woda wdarła się do bazyliki świętego Marka, zalane jest też uliczne dzieło artysty Banksy’ego na ścianie jednego z budynków w rejonie Campo Santa Margherita. Zatonęły trzy zacumowane na nabrzeżu tramwaje wodne, czyli vaporetti, które są podstawowymi środkami komunikacji. Z lin zerwało się kilka gondoli, które zaczęły dryfować na lagunie.

Najgorzej od ponad 50 lat

W środę rano poziom wody opadł do 150 centymetrów, ale ma wzrosnąć w najbliższych godzinach, w związku z tym w Wenecji wyją syreny alarmowe. Przed godziną 23 we wtorek poziom tak zwanej "acqua alta", czyli wysokiego przypływu, wzrósł znacznie powyżej prognoz. Tak wysokiej wody nie było w Wenecji od 1966 roku, kiedy to jej poziom osiągnął 194 centymetry. Wtorkowy wynik jest drugim najwyższym, jaki zanotowano w historii.

"Katastrofa"

Burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro zaapelował do mieszkańców, aby nie wychodzili z domów. Oceniając to, co dzieje się w mieście, powiedział, że to "katastrofa". Burmistrz ma w środę zwrócić się z wnioskiem do władz regionalnych o ogłoszenie stanu kryzysowego, co ma być podstawą do wprowadzenia tam stanu klęski żywiołowej przez rząd Włoch.

