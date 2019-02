Suczka przygarnęła porzuconego tygrysa. "Koniec obaw o to, kto będzie jego matką"

Pies utknął w kole samochodowym. Potrzebna była pomoc strażaków - 22-02-2019 Rodzina z Tustin w stanie Kalifornia przestraszyła się, kiedy zobaczyła swojego psa. Jego głowa utknęła w kole zapasowym samochodu. czytaj dalej

Tygrysica z ogrodu zoologicznego w Zaporożu odrzuciła nowo narodzone tygrysiątko.

- Zaraz po urodzeniu, matka zakopała go pod słomą. Znaleźliśmy go zupełnie przypadkowo. Gdyby nie zapiszczał, to by nam się nie udało - mówił Aleksander Piliszczenko z zaporoskiego zoo.

Przyjęła go jak własne szczenię

Pracownicy zoo postanowili znaleźć nową matkę dla tygryska, bo bez niej nie mógł by przeżyć. Zabrali go do centrum w Wasyliwce, 60 kilometrów od Zaporoża, gdzie mieszkają byli cyrkowcy wraz ze zwierzętami, które nagle urosły i stały się niepotrzebne. Postanowili przynieść tygrysa do suczki Doby, która dopiero co urodziła trzy szczenięta. Ta przyjęła małego tygrysa jak czwarte szczenię.

- Suczka popatrzyła na tygryska i po pięciu minutach zaczęła go lizać. W tym momencie zorientowaliśmy, że nie musimy się obawiać o to, kto będzie jego matką - opowiadał Piliszczenko.

Je dwanaście razy dziennie

Pracownicy centrum nie mogą oderwać małego tygrysa od suczki. Mały ma ogromny apetyt i potrafi jeść nawet dwanaście razy dziennie. Psia mama nie odstępuje go nawet na krok.

Niestety, po kilku miesiącach tygrysiątko będzie musiało zostać zabrane i oddzielone od psów. Pracownicy zoo żartują jednak, że uda się to zrobić, jeśli przez ten czas mały nie zamieni się w szczeniaka i mówią też, że to jedyna suczka na Ukrainie, która opiekuje się tygrysem.