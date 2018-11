Superbakterie każdego roku w Europie zabijają 33 tysiące osób

Toksyczne bakterie zabiły trzynaście psów - 29-08-2017 W Loarze, która jest najdłuższą rzeką we Francji, odkryto toksyczne cyjanobakterie. Zabiły one już trzynaście psów. czytaj dalej

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wykazało, że od 2007 roku zachorowalność na choroby spowodowane przez lekooporne szczepy bakterii się zwiększyła. Sytuacja dotyczy rozwoju chorób bakteryjnych, na które nie zadziałają nawet karbapenemy - silne, powszechnie dostępne antybiotyki.

- To jest niepokojące, ponieważ te antybiotyki są ostatnią dostępną możliwością leczenia infekcji – przekazało Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

- Kiedy te leki przestają być skuteczne, bardzo trudne lub w wielu przypadkach niemożliwe jest wyleczenie infekcji - przekazali przedstawiciele ECDC.

Superbakterie nadchodzącym zagrożeniem

Współczesna medycyna stoi przed wielkim wyzwaniem, by przeciwdziałać zagrażającym patogenom. Specjaliści szacują, że około 70 procent bakterii jest już opornych na co najmniej jeden antybiotyk skierowany przeciwko nim. Doprowadziło to do ewolucji superbakterii, które mogą być oporne na wiele dostępnych leków.

Tego jeszcze nie było. Odkryto bakterię, która żywi się powietrzem - 09-12-2017 Na Antarktydzie odnaleziono mikroby, które są w stanie przeżyć w ekstremalnych warunkach i wystarczy im do tego wyłącznie powietrze. Naukowcy są zdania, że otwiera to nowy rozdział dla naszego rozumienia możliwości przeżycia w kosmosie. czytaj dalej

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w czasopiśmie medycznym "The Lancet Infectious Diseases" opublikowało wyniki badań pięciu przebadanych lekoopornych szczepów bakterii występujących na obszarze Unii Europejskiej. Liczono przypadki, zgony i długość życia osób zaatakowanych przez superbakterie. Zgony były "bezpośrednią konsekwencją infekcji wywołanej przez bakterie oporne na antybiotyki" - przekazali autorzy opublikowanego raportu.

Stwierdzono, że 75 procent chorób wywołanych przez lekooporne szczepy bakterii zostało wywołanych przez szczepy bakterii występujące w szpitalach czy innych placówkach opieki medycznej. Drobnoustroje te mogą zaatakować pacjentów przebywających w tych miejscach. Zdaniem naukowców wpływ superbakterii można radykalnie zmniejszyć poprzez "odpowiednie środki zapobiegania zakażeniom".

Ofiarami bakterii są osoby w każdym wieku

Pod względem geograficznym stwierdzono, że najgorsza sytuacja jest we Włoszech i Grecji. Badanie wykazało też, że ofiarami superbakterii byli ludzie w każdym wieku. Najbardziej jednak narażone na infekcje okazały się niemowlęta i osoby starsze. Superbakterie każdego roku w Europie zabijają 33 tysiące osób.