Średnia temperatura latem w Australii była wyższa o 2,14 stopnia Celsjusza od średniej wieloletniej z lat 1961-1990. Tym samym został pobity rekord z lata 2012/2013. Wtedy średnia temperatura była wyższa o 1,28 st. C.

Upał przyczynił się do powstania licznych pożarów. Masowo umierały nietoperze i ryby. Na Terytorium Północnym znaleziono ponad 90 martwych lub umierających dzikich koni.

Gorąco, bardzo gorąco

- Prawdziwym ewenementem było to, jak rozpowszechniona i długotrwała była ta fala upałów. Dotknęła prawie wszystkie regiony - mówił dla portalu BBC klimatolog Blair Trewin.

To lato było najcieplejsze w historii pomiarów w Nowej Południowej Walii, Wiktorii, Australii Zachodniej i Terytorium Północnym. Drugim najcieplejszym natomiast w Tasmanii i Południowej Australii, a czwartym na terenie Queensland.

Tylko w styczniu Australia doświadczyła co najmniej pięciu najcieplejszych dni, co sprawiło, że ten miesiąc został okrzyknięty najcieplejszym w historii kraju. Najgorętszym dniem lata był 24 stycznia. Wtedy w Port Augusta Aero termometry pokazały 49,5 stopnia Celsjusza. Dwa dni później, 26 stycznia, odnotowano najgorętszą noc sezonu - w Wanaaring temperatura "spadła" do 36,6 stopnia Celsjusza.

Upały przyniosły za sobą ogromne zagrożenie - pożary. W Queensland ogień strawił obszar o powierzchni ponad miliona hektarów. Na Tasmanii pioruny wywołały liczne pożary, które pochłonęły ponad 88 tysięcy hektarów lasów wpisanych na listę światowego dziedzictwa. To tylko dwa z wielu przykładów.

W Australii jest coraz goręcej (Maciej Zieliński/PAP/Reuters)

Jednym ze skutków fali upałów jest susza, z którą do tej pory zmagają się mieszkańcy wschodniej części Australii. Uważa się, że w tym regionie to największa i najpoważniejsza susza, jakiej doświadczyli jego mieszkańcy.

Według BOM opady deszczu były znacznie poniżej średniej w większości Australii. W kontekście całego kraju było to siódme najsuchsze lato w historii pomiarów. Nawet pomimo ulewnego deszczu, który nawiedził północną część Queensland.

Kwestia zmian klimatu

Jak podały władze - lata 2018 i 2017 były odpowiednio trzecim i czwartym najcieplejszym rokiem w Australii. W raporcie BOM z ubiegłego roku stwierdzono, że za nasilenie ekstremalnych zjawisk cieplnych oraz częstotliwość występowania klęsk żywiołowych odpowiadają zmiany klimatyczne.