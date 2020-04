Więcej nowych zakażeń, mniej chorych zmarło. Co jeszcze mówią liczby - 11-04-2020 Liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 łącznie na świecie przekroczyła 100 tysięcy. Potwierdzono 1,7 miliona zachorowań. Z pandemią zmaga się ponad 200 krajów i terytoriów na świecie. Sprawdź statystyki. czytaj dalej

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że łagodzenie restrykcji musi być odpowiednio zarządzane, ponieważ inaczej może okazać się tak samo niebezpieczne, jak postęp pandemii.

- Światowa Organizacja Zdrowia chce zniesienia ograniczeń, tak jak każdy. Jednocześnie zbyt szybkie zniesienie ograniczeń może doprowadzić do śmiertelnego odrodzenia - powiedział w piątek na konferencji prasowej dyrektor generalny WHO

Szef WHO poinformował, że organizacja współpracuje z krajami dotkniętymi pandemią nad strategiami stopniowego i bezpiecznego znoszenia ograniczeń. Wymienił sześć najważniejszych czynników, które powinny decydować o zasadności takiego działania. W pierwszej kolejności to aspekt kontroli transmisji wirusa, dostęp do wszystkich placówek świadczących usługi zdrowotne oraz czy ryzyko wybuchu epidemii w szpitalach jest zminimalizowane.

Jak wskazał Ghebreyesus, ważne jest również stosowanie środków zapobiegawczych w miejscach pracy, szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej oraz kontrola możliwych zaimportowanych przypadków zakażenia. Zwrócił też uwagę na to, jak istotne jest zaangażowanie i świadomość ludzi w procesie wychodzenia z pandemii.

- W zakończeniu tej pandemii każda osoba ma do odegrania ważną rolę - powiedział.

Wrócą do pracy

Czechy i Austria mają być jednymi z pierwszych krajów Europy, które załagodzą obostrzenia w związki z koronawirusem. W poniedziałek rząd w Pradze zgodził się na ponowne otwarcie sklepów sprzedających artykuły hobbystyczne i materiały budowlane, a także złagodzenie zasady dotyczących relaksu na świeżym powietrzu. Nadal na terenie całego kraju obowiązuje jednak stan wyjątkowy, który decyzją premiera Andreja Babisza został przedłużony do 30 kwietnia.

Z kolei kanclerz Austrii Sebastian Kurz o załagodzeniu obostrzeń poinformował w czwartek. W ciągu kilku kolejnych dni pracę maja wznowić sklepy, a na początku maja centra handlowe i zakłady fryzjerskie. Po kolejnych dwóch tygodniach dołączą do nich szkoły i uczelnie, a następnie restauracje i hotele.

W Austrii odnotowano prawie 14 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zmarło 337 osób. W ostatnim czasie liczba nowych zakażeń w żadnym innym kraju UE nie spadła tak bardzo, jak w Austrii. Uznano więc, że można wracać do normalności.

Hiszpania chce umożliwić pracownikom niektórym sektorów powrót do pracy na początku następnego tygodnia. Chodzi o budownictwo i wznowienie pracy fabryk. Z kolei premier Włoch Giuseppe Conte przedłużył obowiązujące w kraju obostrzenia do 3 maja, jednak niektóre firmy, zmuszone zawiesić swoją działalność 12 marca, będą mogły wznowić ją w najbliższy wtorek. Do pracy wrócą księgarnie i sklepy z odzieżą dziecięcą. Hiszpania i Włochy są jednymi z krajów najbardziej dotkniętych pandemią.

"Kiedy pracownicy służby zdrowia są zagrożeni, wszyscy jesteśmy zagrożeni"

W niektórych krajach ponad 10 procent wszystkich zakażonych to pracownicy służby zdrowia. Konkret 24 sprawdził jaki to odsetek w Polsce i innych państwach. W przypadku wielu miejsc jako powód wymienia się brak odpowiedniego zaopatrzenia szpitali w środki ochrony osobistej.

- To niepokojący trend. Kiedy pracownicy służby zdrowia są zagrożeni, wszyscy jesteśmy zagrożeni - podkreślił szef WHO.

Przyznał, że część z pracowników medycznych jest narażona na zakażenie poza pracą, ale jednocześnie zauważył, że powszechnym problemem w szpitalach jest późne rozpoznawanie COVID-19, brak odpowiednich szkoleń dla kadry oraz brak doświadczenia w radzeniu sobie z wirusami atakującymi układ oddechowy.

Ghebreyesus dodał, że wielu pracowników medycznych w związku z napływem dużej liczby pacjentów do szpitali w tym samym czasie zmaga się ze zbyt dużym zmęczeniem. Wskazał, że jeśli pracownicy służby zdrowia są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, są mniej narażeni na zachorowanie.

- To sprawia, że jeszcze ważniejsze jest, aby pracownicy służby zdrowia mieli dostęp do masek, rękawiczek, fartuchów i innych środków - powiedział. Zaznaczył, że to pozwala, aby wykonywać pracę skutecznie i bezpiecznie.

W ramach inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych koordynowanej przez WHO i Światowy Program Żywnościowy wsparte zostaną kraje najbardziej potrzebujące pomocy. Jak powiedział szef WHO, dostawy mogą pokryć ponad 30 procent światowych niedoborów.