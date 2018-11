Gwałtowna pogoda we Włoszech nie odpuszcza. Sobota na Sycylii była kolejnym dniem z ulewnymi opadami deszczu. Drogi zamieniły się w rwące potoki, a jedna z autostrad została zablokowana przez błoto.

Sycylia tonie

Na włoskiej Sycylii w sobotę rano najbardziej dotknięte ulewnymi deszczami zostały prowincje Agrigento i Palermo. W piątek służby meteorologiczne wydały pomarańczowe alerty.

W Sciacce i Riberze ulice zamieniły się w rzeki. Zalana została też autostrada numer 115, łącząca Sciaccę z Agrigento, na jezdni zalega błoto. Służby drogowe zamknęły drogę.

Intensywne deszcze zalały ulice w mieście Stazzone w prowincji Massa-Carrara. Burmistrz miasta Francesca Valenti zaleciła mieszkańcom, by opuścili domy i opróżnili niższe partie budynków, które może zalać woda.

W ostatnich dniach północne regiony kraju zmagały się z ulewnymi deszczami. Nawałnice przyczyniły się do śmierci co najmniej 16 osób. Czytaj więcej o trudnej sytuacji pogodowej we Włoszech.